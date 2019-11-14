البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في 4 جلسات

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

البورصة

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بخسائر بلغت نحو 3ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر728 مليار جنيه، مقابل 4ر737 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 69ر1% ليسجل مستوى 54ر14545 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 23ر0% ليبلغ مستوى 19ر546 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 81ر0% ليبلغ مستوى 79ر1447 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 9ر16 مليار جنيه من خلال تداول 716 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 7 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.ولفت الى أن الأسهم استحوذت على 29ر29%