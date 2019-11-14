سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في 4 جلسات

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
البورصة
البورصة
منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بخسائر بلغت نحو 3ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر728 مليار جنيه، مقابل 4ر737 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 69ر1% ليسجل مستوى 54ر14545 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 23ر0% ليبلغ مستوى 19ر546 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 81ر0% ليبلغ مستوى 79ر1447 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 9ر16 مليار جنيه من خلال تداول 716 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 7 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.ولفت الى أن الأسهم استحوذت على 29ر29%
اقرأ المزيد
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1%، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%، وذكر البنك في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1? في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

19 مليار جنيه إيرادات «المصرية للاتصالات» فى 9 أشهر

أظهرت أهم مؤشرات نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلوغ إجمالي الإيرادات المجمعة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر صفقة بهارتي التي تمت في الربع الثالث من عام 2018، يأتي ذلك النمو مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%، ومتبوعا بالتوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية، كما أظهرت أن برنامج المعاش المبكر امتد ليشمل عدد 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اقرأ المزيد من الأخبار
البورصة

20 مليار جنيه صافي تعاملات غير المصريين في البورصة

أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، بدور برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلال إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد. ونوه فريد خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بأهمية تحقيق أهداف النمو الاحتوائي للقطاعات المتنوعة عن طريق معالجة الاختلالات في كل قطاع، مثل جهودات الحومة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كونه الأكثر استهلاكا للموارد البيئية.
البورصة

بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.
الرئيس-السيسى

السيسي: «لازم شركات القوات المسلحة تدخل البورصة»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطروحات التي تجهزها الدولة في البورصة، لابد أن يكون فيها فرصة لشركات القوات المسلحة. وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصانع شركة النصر للكيماويات: "لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين إنهم يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات». وتابع: "إاحنا شغالين في الموضوع دا بقالنا 3 سنوات ولكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كثيرة مش عايز اتكلم فيها.. عشان كدا لسة منزلش الحجم المناسب".
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة منها: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 141 لسنة 2014"، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ ينظم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملا، بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]