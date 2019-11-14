مصطفى محمد يقود مصر الأولمبي للصدارة والكاميرون تودع

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

مصر الأولمبي

حقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، فيما أحرز إريك مبيو هدف الأسود، ليرفع أبناء شوقي غريب رصيدهم إلى 9 نقاط في الصدارة محققًا العلامة الكاملة، في المقابل ودعت الكاميرون البطولة بفارق الأهداف عن غانا التي فازت على مالي بهدفين نظيفين، وجاء منتخب مالي في المركز الأخير.

بدأ منتخب مصر اللقاء بضغط وسيطرة منذ الدقيقة الأولى، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم للفراعنة، في الدقيقة 27 بعد عرضية أرضية رائعة، من كريم العراقي، استقبلها مصطفى بتسديدة مباشرة سكنت الشباك. وفي الدقيقة 37، أدرك المنتخب الكاميروني، هدف التعادل، بعد عرضية من ركلة ركنية، حولها اريك مبيو برأسية في