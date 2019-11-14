رياضة

مصطفى محمد يقود مصر الأولمبي للصدارة والكاميرون تودع

تحرير:علي الزيني ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
مصر الأولمبي
مصر الأولمبي
حقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، فيما أحرز إريك مبيو هدف الأسود، ليرفع أبناء شوقي غريب رصيدهم إلى 9 نقاط في الصدارة محققًا العلامة الكاملة، في المقابل ودعت الكاميرون البطولة بفارق الأهداف عن غانا التي فازت على مالي بهدفين نظيفين، وجاء منتخب مالي في المركز الأخير.
بدأ منتخب مصر اللقاء بضغط وسيطرة منذ الدقيقة الأولى، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم للفراعنة، في الدقيقة 27 بعد عرضية أرضية رائعة، من كريم العراقي، استقبلها مصطفى بتسديدة مباشرة سكنت الشباك. وفي الدقيقة 37، أدرك المنتخب الكاميروني، هدف التعادل، بعد عرضية من ركلة ركنية، حولها اريك مبيو برأسية في
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البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

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المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

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مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

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أحمد ياسر ريان

أحمد ريان عن تسجيله هدف الفوز: هذه تعليمات شوقي غريب

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إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

مدرب غانا: مصر لا تستحق الفوز.. وقدمنا مباراة كبيرة

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شوقي غريب: غانا سجلت الهدف الثاني وأنا أصلي

عبر شوقي غريب المدير الفني المنتخب الوطني الأولمبي، عن سعادته بالفوز على غانا، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
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رمضان صبحي الأفضل في مباراة مصر وغانا

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
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