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ساعتان في أحد سجون المغرب

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
السجن المحلي بوجدة - أرشيفية
السجن المحلي بوجدة - أرشيفية
انتظرنا طويلا أن تُفتح البوابة الزرقاء، كان يقف بجوارنا، على الرصيف، أعداد قليلة من الأهالي الذين جاؤوا لزيارة ذويهم داخل السجن، أو ربما لتوصيل طلبات لهم، كانت هناك مداولات من مرافقينا مع ضابط صغير السن، أنيق، برتبة ملازم، يبدو أنه يجهز ترتيبات زيارتنا، بعد نصف ساعة تقريبا، فُتح الباب الكبير أخيرا، في تلك اللحظة فقط لفت نظري اليافطة الكبيرة المعلقة فوق البوابة "السجن المحلي بوجدة". كان "الشاويش" الذي فتح الباب له شارب أبيض مفتول، وملامح غليظة نوعا ما، وفي يده يحمل مفتاح السجن الكبير، الذي سيعود لأداء وظيفته ويغلق البوابة وراءنا.
*** في الباحة الداخلية أمام الباب، كان هناك بعض المسجونين متحلقين حول أحد "الشاويشية" يتسلمون تعيين الغداء، من قازان التعيين. اقترب منا أحد ضباط الصف في السجن، وطلب منا تسليم التليفونات المحمولة وسلم كل منا بطاقة زائر، علقناها على رقابنا حتى يتم تمييزنا عن المساجين. أمامي مباشرة، وفي مواجهة باب الدخول،
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حلاوة- المولد- بالسيدة (6)

بل ذكراك هي التي تحيينا يا رسول الله

(1) تكتبني سطور هذه الرسالة إلى سيدنا محمد، صلى الله عليه وملائكته وسلم، في هذا الزمن المشحون بالمفارقات، وتنزفني في هذه الحقبة المسجونة في التناقضات، وتقرؤني كإنسان مصري الهوى والهوية، مسلم المعتقد، عربي التكوين والسمات والمكونات، شرقي الملامح والقسمات، وتفككني كمواطن عالمي إنساني النزعة، كوني التوجه، وتبكيني على حال عصية ومستعصية على التغيير بمتغيراتها التي هي أكثر من ثوابتها، وتؤزني أزًّا في حنايا عالم أصبح إجابة تبحث عن سؤال، أبثها حزني الإنساني ألما وأملا، لعلي أيضا أجد على النار هدى أو بعض هدى، أضيف إلى رسالتي هذه في شهر ربيع الأول من كل عام، وأبث المرسل إليه -الذي هو رحمة الله للعالمين- شكواي ونجواي وأوجاعي وأوضاعي.
التظاهر -في -لبنان (3)

أزمات الطائفية والمذهبية السياسية فى المشرق العربى: العراق ولبنان

الانتفاضات الجماهيرية الواسعة النطاق فى لبنان والعراق، تشكل حالة خاصة فى العالم العربى، ومرجع الخصوصية، وليس الاستثناء، أن كلا البلدين يتسم النظام السياسى فيه بالطابع الدينى المذهبى الذى يعكس الانقسامات الحادة، والتاريخية فى تركيبة كلا المجتمعين، من حيث رسوخ الثقافة الانقسامية، وفائض تاريخى واجتماعى وسياسى من التوترات والنزاعات الدينية والطائفية والمذهبية فى بناء وتشكل الطوائف الكبرى فى لبنان، والمذهبية الدينية- السنية/ الشيعية- والقومية الكردية فى شمال العراق، هذه الفوائض من التوترات والقمع الدولتى الذى مورس تاريخيًّا فى العراق، إزاء الشيعة والأكراد، فى ظل حكم حزب البعث العراقى، وانقلاباته، وذلك على نحو أيديولوجى ومؤسسى، ناهيك عن النزاعات الأهلية مع المناطق الكردية فى شمال العراق.
الشخصية- البرجوازية (4)

«مذكرات برجوازى صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-3

هذا المقال هو الثالث والأخير حول قراءتي وتقطاعاتي مع كتاب ريجيس دوبريه المهم، بالنسبة لي، ولأجيال -حتى ثورة يناير- كان يؤرقها مفهوم التمرد، والمكان الصحيح بداخله، بدون ادعاء أو تعال، أو رثاء للنفس وتقديمها كأضحية مجانية في سبيل تبؤَّء كرسي "التمرد".
انيس-منصور

البقية في مذكراته.. (4)

عندما دعا خطيب الجمعة: اللهم اخرب بيته.. أنيس منصور كان أنيس منصور أحد دعاة الفلسفة الوجودية فهي فلسفة حديثة، أول كتاب صدر عنها باللغة العربية كان عام 1950، وطُبع منه في أسبوع واحد نحو ثلاثين ألف نسخة، ودرس في الجامعة الفلسفة الوجودية حتى تم فصله من قبَل الرئيس عبد الناصر بسبب أحد المقالات التى عدَّها هجوما عليه عام 1963، كما تم فصله من تحرير مجلة "الجيل" لمدة سنتين، ثم عاد إلى عمله بالمجلة والجامعة لتدريس الفلسفة. إذن، أصل المنطلق الإبداعي كان فلسفيا بحتا.
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