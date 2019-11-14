مصطفى محمد رجل مباراة مصر والكاميرون

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

مصطفى محمد من مباراة اليوم

اختير مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي، رجلا لمباراة مصر أمام نظيره الكاميرون، وذلك بعد تألقه وتسديده لهدفي المباراة، وحقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو لعام 2020، سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، فيما أحرز إريك مبيو هدف التعادل للمنتخب الكاميروني.

وعلق المهاجم الدولي قائلا: "مركزين مع المنتخب وأننا نأخد مع المنتخب البطولة ونصعد للأولمبياد مش حابب دلوقتي أتكلم ع مستقبلي، بشكر زملائي فى الفريق، هما السبب إني أبقى هداف البطولة، إحنا بنحترم أي فرقة وأي فرقة هتيجي إحنا هنكسبها وهنحقق البطولة". واختتم اللاعب صاحب الـ21 سنة تصريحاته قائلا: "إحنا أعيننا