رياضة

مصطفى محمد رجل مباراة مصر والكاميرون

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
مصطفى محمد من مباراة اليوم
مصطفى محمد من مباراة اليوم
اختير مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي، رجلا لمباراة مصر أمام نظيره الكاميرون، وذلك بعد تألقه وتسديده لهدفي المباراة، وحقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو لعام 2020، سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، فيما أحرز إريك مبيو هدف التعادل للمنتخب الكاميروني.
وعلق المهاجم الدولي قائلا: "مركزين مع المنتخب وأننا نأخد مع المنتخب البطولة ونصعد للأولمبياد مش حابب دلوقتي أتكلم ع مستقبلي، بشكر زملائي فى الفريق، هما السبب إني أبقى هداف البطولة، إحنا بنحترم أي فرقة وأي فرقة هتيجي إحنا هنكسبها وهنحقق البطولة". واختتم اللاعب صاحب الـ21 سنة تصريحاته قائلا: "إحنا أعيننا
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رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
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مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
شوقي غريب

غريب: هدفنا التأهل.. ولم نشاهد مواجهة المنتخب الأول

تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن فوز فريقه على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي: "الحمدلله على التأهل كأول المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط في 3 مباريات، أصعب مباراة لنا، نواجه فريقا منظما يتمتع بالقوة البدنية والمهارة، لعبنا أمام الكاميرون من أجل التأهل كأول المجموعة". وتابع غريب أنه تحدث مع سونج، وشكره على أداء الكاميرون، البعيد عن العنف، أتمنى أن نلتقى مرة ثانية في المستقبل، لاعب عظيم ومدرب كبير، المباراة كانت ممتازة.
منتخب مصر الأولمبي

أبرز أرقام الجولة الأولى في أمم إفريقيا

?بتعادل جنوب إفريقيا مع زامبيا بنتيجة (0 - 0) مساء أمس السبت، على ملعب السلام، اختتمت منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالنسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي انطلقت منافساتها يوم الجمعة، وتتواصل حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، بهذه النتيجة وضع كلا المنتخبين النقطة الأولى في رصيده، وحلا في المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بفوز ولا أغلى على نظيره النيجيري (حامل اللقب) بهدف دون مقابل على نفس الملعب.
غانا - الكاميرون

مجموعة مصر.. التعادل يحسم مواجهة غانا والكاميرون

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب غانا الأولمبي ونظيره الكاميروني، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ثاني مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، سجل فرانكي إيفينا هدف التقدم للأسود، وأدرك حيبب محمد هدف التعادل للنجوم السوداء، ليحصد كل فريق نقطة، ويظل المنتخب المصري متصدرًا للمجموعة، ويظل منتخب مالي في المركز الأخير.
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