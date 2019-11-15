لبنان: الشباب ضد الدولة والطبقة السياسية الطائفية

نبيل عبد الفتاح

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

الموجة الجديدة من الانتفاضات الجماهيرية ضد الطائفية والمذهبية، وهياكل الفساد وشبكاته تبدو مفعمة بروح جديدة وشابة وحيوية، وبطرق وأشكال إبداعية مختلفة فى مواجهة موروث تاريخى نشط وفاعل فى الثقافة ونمط الحياة وأساليب الإدراك والوعى، يكرس ثقافة الانقسامات بين مكونات الشعب الواحد، الذى تعيد النخب أو الطبقات السياسية الحاكمة إنتاجها فى الدولة وأجهزتها والنظام السياسى، وفى العلاقات الاجتماعية القائمة على الانتماءات والهويات الدينية والطائفية والمذهبية. المشهدية ما بعد الحداثية، تبدو فى تحويل ساحات التظاهر إلى مسارح للخطابة والشعارات الساخرة إزاء الطبقة السياسية، وتاريخها الطويل فى الفساد وانتهاك المال العام، وعدم الكفاءة السياسية، فى إدارة شئون البلاد، وعلاقاتهم التابعة لداعميهم فى الإقليم أو خارجه، وأصبحوا لعبة فى أيدى بعض الفواعل الإقليمية والدولية داخل سياساتهم الداخلية والخارجية.

حجم الفساد المنتشر وسط الطبقة السياسية الطائفية فاق حدود الخيال، وتتراوح الأرقام بين 75 مليار دولار وفق بعض التقديرات، وتقديرات أخرى تذهب إلى أن أموال الدولة التى نهبت ما بين 30 و40 مليار دولار، وفق إبراهيم نجار وزير العدل السابق. (نيو لبانون أنفو) ارتفاع تكاليف الحياة اليومية وضروراتها الأساسية فى

حجم الفساد المنتشر وسط الطبقة السياسية الطائفية فاق حدود الخيال، وتتراوح الأرقام بين 75 مليار دولار وفق بعض التقديرات، وتقديرات أخرى تذهب إلى أن أموال الدولة التى نهبت ما بين 30 و40 مليار دولار، وفق إبراهيم نجار وزير العدل السابق. (نيو لبانون أنفو) ارتفاع تكاليف الحياة اليومية وضروراتها الأساسية فى ارتفاع مستمر، بحيث تنوء قدرات ودخول الفئات الوسطى- الوسطى، والفقيرة عن مواجهة التضخم، وتراجع سعر الليرة اللبنانية إزاء الدولار ناهيك عن ارتفاع أسعار العلاج فى المستشفيات، ولدى عيادات الأطباء، وأسعار الأدوية والعمليات الجراحية على نحو متسارع.

لا يقتصر ارتفاع الأسعار على السلع، والخدمات اليومية فقط، وإنما يمتد إلى مصاريف المدارس والجامعات، وأسعار استخدام الهاتف المحمول والتى تعد من أغلى الأسعار عالميًّا. حالة من التضخم المتزايد، والدخول المحدودة لدى الأفراد فى كل الطوائف اللبنانية، فى ظل تزايد معدلات البطالة، بالنظر إلى المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية، والاختلالات الهيكلية فى بنية الاقتصاد اللبنانى، ومقاطعة السعودية ودول الخليج العربى النفطية، التى تمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان للسياحة، وهو ما كان يشكل أحد أهم موارد الاقتصاد اللبنانى فى جانبه الخدمى.

ثمة أيضا تراجع هذه الدول النفطية عن دعم لبنان وذلك للدور المحورى الذى تلعبه إيران فى إطار المعادلة السياسية اللبنانية من خلال حزب الله وسلاحه وميليشياته، وثنائية القوة الشيعية -حزب الله وحركة أمل- وتمثلاتها السياسية وسطوتها على البرلمان والحكومة.

لا شك أن الإحجام السعودى امتد نسبيًا إلى الطائفة السنية ورجالاتها داخلها، وتيار المستقبل برئاسة سعد الحريرى، خاصة بعد احتجازه فى السعودية، ثم مساعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التى أدت إلى الإفراج عنه.

أبنية القوة داخل الطوائف اللبنانية، واعتمادها على فواعل إقليمية ودولية، والفساد داخلها أدى إلى إضعاف الدولة الهشة منذ تأسيسها وإلى الآن، ناهيك عن شلل قواعد عمل النظام السياسى الطائفى وعدم كفاءة الطبقة السياسية فى إدارة شئون البلاد، فى كل المجالات، على نحو دفع الشباب اللبنانى إلى الهجرة إلى الخارج سعيًا وراء الرزق، وتأمين مستقبله وحياته خارج وطنه.

الأخطر أن تاريخ الطوائف اللبنانية -18 طائفة- وبيوتاتها وعائلاتها وأسرها الحاكمة، كرسوا ثقافة الاتباع للموروث الطائفى وأساطيره، وأسسوا لكراهية الطوائف الأخرى، وبناء الأسوار النفسية، بين أبناء الطائفة إزاء الطوائف الأخرى، على نحو أدى إلى عدم القدرة على بناء الوطنية اللبنانية الموحدة للشعب وطوائفه على اختلاف دياناتها ومذاهبها وأصولها التاريخية. هشاشة الوطنية اللبنانية هى انعكاس لهشاشة وضعف الدولة وأجهزتها، والنظام الطائفى، وهو ما ساهم فى تأثير بعض الفواعل الإقليمية الإيرانية والسورية، والسعودية والدولية أمريكا وفرنسا على الدولة والنظام وقادة الطوائف المختلفة، وأصبح لبنان رهينة التوازنات والصراعات الإقليمية والتدخل الدولى.

من هنا كانت الانتفاضة اللبنانية العابرة للطوائف، بمثابة هزة زلزالية للنظام ومراكز القوة داخله، وخاصة أن شاغلى مواقع القوة الطائفية، لم يستطيعوا فهم حقيقة ما يجرى داخل الأجيال الشابة الجديدة التى أصبحت جزءًا من عالمها المتغير ووسائله وتقنياته المعلوماتية والاتصالية، ولم يستفيدوا من النظام الطائفى ومحاصصاته ونمط الزبائنية السياسية السائد داخله.

من ناحية أخرى الأجيال اللبنانية الجديدة من مختلف الطوائف لا يوجد مستقبل لها داخل لبنان، والطريق المتاح لها هو الهجرة للخارج، فى ظل أوضاع دولية تسودها بعض الاتجاهات الشعبوية، وكراهية الأجانب، من ثم يبدو أن هذا الطريق إلى المهاجر لم يعُد سهلا كما كانت الهجرة اللبنانية من أواخر القرن التاسع عشر والعشرين، إلى أوروبا -فرنسا- وأمريكا وكندا، وأمريكا اللاتينية، وغرب إفريقيا -وفى النصف الثانى من القرن العشرين إلى أستراليا ونيوزيلندا- وهجرة النخبة اللبنانية إلى مصر هربًا من الاضطهاد العثمانى البغيض.

العقل السياسى الطائفى، أصابه الوهن، وضعف وضحالة الخيال السياسى ونقص الكفاءات السياسية على نمط الزعامات القديمة منذ تأسيس الدولة اللبنانية على أيدى المستعمر الفرنسى.

تدهور الطبقة السياسية وكفاءاتها، جعلها تعيد إنتاج الأساليب ذاتها وقواعد اللعبة الطائفية القديمة، والمحاصصة فى الفساد، والوزارات، والتعيينات، وتكوين الشركات الخاصة التى تتعامل مع وزارات الدولة.. إلخ. الجمود فى بناء القوة الطائفية فى العائلات المهيمنة، والنظام، منذ اتفاق الطائف المدعوم سياسيا وماليا من السعودية، لم يؤدِّ إلى تطوير قدرات النظام، بل أدى إلى المزيد من التدهور فى ظل الوجود السورى السابق، وتنامى قوة حزب الله العسكرية ومعه النفوذ الإيرانى، وتدهور قدرات السعودية السياسية على المستوى الإقليمى والدولى.

من هنا شكلت الانتفاضة ضربة موجعة للنظام الطائفى ورجالاته، وسعى الأجيال المنتفضة إلى كسر الجمود السياسى، والسعى إلى المساءلة السياسية والقانونية لجميع قادة الطوائف ومراكز القوة الفاسدة، ومن ثم تم رفع شعار "كلن يعنى كلن"، واستخدام اللغة الساخرة والعارية والبذيئة فى هتافات المتظاهرين لإسقاط هيبة رموز الطوائف ورجال الدين التابعين لهم. تظاهرات عابرة للطوائف، وترفع شعارات الشفافية، وضرورة استقلال القضاء والقضاة، ودولة القانون والحق.

تبدو استجابة الطبقة السياسية محدودة وضعيفة، على نحو ما تم فى لقاء تلفازى مع رئيس الجمهورية ميشيل عون صرح بأن ما لا تعجبه شخصيات الطبقة السياسية فليهاجر، قالها باللغة العامية لأنه فيما يبدو غير قادر على التحدث بالعربية الفصيحة مثل كثيرين فى الطبقة السياسية يميلون إلى العامية اللبنانية بديلا عن اللغة العربية.

عديد التصريحات والمقابلات مع الطبقة السياسية من كل الأطياف تشير إلى قصور تفسيراتهم وتصوراتهم للتعامل مع الانتفاضة اللبنانية. بعضهم حاول استعراض القوة الطائفى من خلال مسيرة راكبى الدراجات النارية فى بيروت من حزب الله، أو محاولات الاعتداء البدنى على المتظاهرين. أساليب قديمة تشير إلى محاولة بث الرعب وسط المتظاهرين، والتلويح بالعنف، أو احتمالية الرجوع إلى الحرب الأهلية مجددًا. أساليب للطبقة السياسية الفاسدة، وغير الكفؤة، ويبدو غير القابلة للإصلاح السياسى.

أيا كانت نتائج الحركة الانتفاضية اللبنانية، إلا أنها خطوة كبرى على طريق بناء الوطنية اللبنانية الجامعة، والأهم التحرر الفردى لدى الشباب من أسر الأساطير والأوهام داخل كل طائفة، ومواريثها. بداية بالغة الأهمية على طريق طويل للإصلاح السياسى.