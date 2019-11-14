رياضة

غريب: هدفنا التأهل.. ولم نشاهد مواجهة المنتخب الأول

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
شوقي غريب
شوقي غريب
تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن فوز فريقه على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي: "الحمدلله على التأهل كأول المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط في 3 مباريات، أصعب مباراة لنا، نواجه فريقا منظما يتمتع بالقوة البدنية والمهارة، لعبنا أمام الكاميرون من أجل التأهل كأول المجموعة". وتابع غريب أنه تحدث مع سونج، وشكره على أداء الكاميرون، البعيد عن العنف، أتمنى أن نلتقى مرة ثانية في المستقبل، لاعب عظيم ومدرب كبير، المباراة كانت ممتازة.
وأشار غريب إلى تحفيز اللاعبين نفسيا، منذ بداية المعسكر، اعتمدنا على عدد كبير من اللاعبين، تغيير المراكز، أشركنا اليوم الجزار لأول مرة، ودفعنا ببيكهام في وسط الملعب، الدولة المصرية تقف معنا، لأول مرة أرى جمهورا عظيما بهذا العدد في مباراة تحت 23 سنة.   وقال غريب إن هناك تخطيطا لدى الجهاز الفني منذ
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رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
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مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
مباراة -مصر -والكاميرون (2)

مصطفى محمد رجل مباراة مصر والكاميرون

اختير مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي، رجلا لمباراة مصر أمام نظيره الكاميرون، وذلك بعد تألقه وتسديده لهدفي المباراة، وحقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو لعام 2020، سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، فيما أحرز إريك مبيو هدف التعادل للمنتخب الكاميروني.
منتخب مصر الأولمبي

المنتخب الأولمبي في مهمة حسم الصدارة ضد الكاميرون

يدخل منتخب مصر الأولمبي، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 (تحت 23 عامًا)، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ويبحث المدرب شوقي غريب، المدير الفني عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى ومواجهة ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة التي تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج عن مواجهة الفراعنة: سنقاتل من أجل تذكرة التأهل

قال ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي، إنه سعيد بالوجود في مصر، وإنه شرف كبير له أن يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وإن التحدي الأكبر له هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا غدًا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد القاهرة. وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي اليوم: «كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية، فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل مدربا مساعدا في منتخب الكاميرون».
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