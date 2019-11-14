غريب: هدفنا التأهل.. ولم نشاهد مواجهة المنتخب الأول

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

شوقي غريب

تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن فوز فريقه على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي: "الحمدلله على التأهل كأول المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط في 3 مباريات، أصعب مباراة لنا، نواجه فريقا منظما يتمتع بالقوة البدنية والمهارة، لعبنا أمام الكاميرون من أجل التأهل كأول المجموعة". وتابع غريب أنه تحدث مع سونج، وشكره على أداء الكاميرون، البعيد عن العنف، أتمنى أن نلتقى مرة ثانية في المستقبل، لاعب عظيم ومدرب كبير، المباراة كانت ممتازة.

وأشار غريب إلى تحفيز اللاعبين نفسيا، منذ بداية المعسكر، اعتمدنا على عدد كبير من اللاعبين، تغيير المراكز، أشركنا اليوم الجزار لأول مرة، ودفعنا ببيكهام في وسط الملعب، الدولة المصرية تقف معنا، لأول مرة أرى جمهورا عظيما بهذا العدد في مباراة تحت 23 سنة. وقال غريب إن هناك تخطيطا لدى الجهاز الفني منذ