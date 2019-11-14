غادة والي: 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية تعمل في مصر

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، إن مصر يعمل بها ما يقرب من 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية في مختلف المجالات، مؤكدة حرصها على توجيه الدعم والمساندة لمؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" منذ أن كانت فكرة، وساهمت في تأسيسها لكونها مؤسسة تحتفي بقيمة مصرية عظيمة ممثلة في شخص الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، جاء ذلك في كلمة لها بالمؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "كيمت بطرس غالي" مساء اليوم، الذي يوافق ذكرى ميلاد الدبلوماسي المصري البارز الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وحضر المؤتمر، السيدة ليا بطرس غالي الرئيس الفخري للمؤسسة ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ونائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا وممدوح عباس رئيس مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، والدكتور علي الدين هلال نائب رئيس المؤسسة والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية

وحضر المؤتمر، السيدة ليا بطرس غالي الرئيس الفخري للمؤسسة ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ونائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا وممدوح عباس رئيس مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، والدكتور علي الدين هلال نائب رئيس المؤسسة والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية والدكتور مفيد شهاب الدين والأمين العام السابق للجامعة العربية نبيل العربي والوزير الأسبق منير فخري عبد النور والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والفنانة يسرا.



وأضافت الوزيرة غادة والي، أن الراحل بطرس غالي قدم للوطن خدمات جليلة، مؤكدة أن قيمة علمية ومعرفية وثقافية، كما أن له تأثيرا في مختلف دول العالم.



ووجهت الوزيرة، التحية للدكتور فؤاد عبد المنعم رياض الذي منحته المؤسسة جائزة الإسهام العلمي المتميز في مجال للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحفظ السلام باعتباره أحد كبار المفكرين والباحثين الذين أثروا المكتبة العالمية الإقليمية والدولية في هذا الشأن بمؤلفاتهم.