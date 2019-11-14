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غادة والي: 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية تعمل في مصر

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
وزيرة التضامن غادة والي
وزيرة التضامن غادة والي
قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، إن مصر يعمل بها ما يقرب من 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية في مختلف المجالات، مؤكدة حرصها على توجيه الدعم والمساندة لمؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" منذ أن كانت فكرة، وساهمت في تأسيسها لكونها مؤسسة تحتفي بقيمة مصرية عظيمة ممثلة في شخص الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، جاء ذلك في كلمة لها بالمؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "كيمت بطرس غالي" مساء اليوم، الذي يوافق ذكرى ميلاد الدبلوماسي المصري البارز الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
وحضر المؤتمر، السيدة ليا بطرس غالي الرئيس الفخري للمؤسسة ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ونائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا وممدوح عباس رئيس مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، والدكتور علي الدين هلال نائب رئيس المؤسسة والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية
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وزيرة -الصحة -ومحافظ -بنى -سويف (3)

4 إجراءات ومكافأة بعد خروج تلاميذ بني سويف «المشتبه في تسمهم»

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خروج جميع التلاميذ المصابين باشتباه التسمم الغذائي من مستشفيات بني سويف بعد تماثلهم للشفاء، وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام ومتحدث الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في تصريح صحفي، أن جميع التلاميذ خرجوا بعد تلقيهم العلاج اللازم بأفضل مستوى من الرعاية الطبية، وفقاً لتوجيهات الوزيرة، الأمر الذي أشاد به أهالي التلاميذ، مضيفا أن سرعة تعامل الفريق الطبي بالمستشفيات بكفاءة مع الحالات المصابة فور وصولها والتنسيق مع هيئة الإسعاف وفق خطة متكاملة؛ ساهم في سرعة تلقيهم الخدمة الطبية وتعافيهم، وعودتهم لمنازلهم.
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سامح شكري يحذر من نتائج العدوان التركي على سوريا

أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، مشيرا إلى تداعيات الأوضاع في مناطق الشمال والشرق السوري على خلفية العدوان التركي الأخير، وما يرتبط بذلك من آثار سلبية على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة، فضلا عن مغبة الممارسات التركية الهادفة إلى تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا، بما يخدم السياسات التوسعية لتركيا، جاء ذلك خلال المشاركة اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا بواشنطن، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل الدفع قدماً بالتسوية السياسية للأزمة.
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السيسي يوجه رسالة شكر للإمارات: ضيافة معهودة من أبناء زايد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت يومين، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "سعدت اليوم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد".. وعاد الرئيس إلى القاهرة اليوم، وشهدت الزيارة تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هل ألغت الحكومة الفحوصات الطبية على القادمين من الخارج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، ما يؤدي إلى نقل العديد من الأمراض لمصر. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما يتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وفي حالة الاشتباه بأي حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بسبب الأمطار.. الحكومة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

كلف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
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لتجنب خطر الأمطار.. الحكومة تحذر المواطنين من 9 أماكن

أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ القصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد مجلس الوزراء في بيان رسمي، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

التضامن: 10 ملايين جنيه إغاثة لمواجهة الأمطار

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، في بيان لها، اليوم الخميس، جميع المديريات علي مستوى الجمهورية برفع درجات الاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السيئ أو الأمطار التي يتوقع سقوطها خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه استعدادا لدخول فصل الشتاء والسيول ولمواجهة أي حوادث او نكبات بالمحافظات، تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بما يلزمها من مهمات الإغاثة، وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة، وأنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه العام الجاري لشراء مهمات إغاثة من "خيام وبطاطين".
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