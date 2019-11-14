سونج: خسرنا لأننا لم نستعد جيدًا ومنتخب مصر الأفضل

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

سونج

أعرب ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي عن حزنه لتوديع بطولة كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عقب الخسارة من مصر بنتيجة 2/1. وقال سونج في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خسرنا أمام فريق كبير ومنظم، وأشكر المنتخب المصري لأنهم يمتلكون روح المنافسة، استفدنا من البطولة واتعاقبنا على الأخطاء التي ارتكبناها". أضاف سونج قائلا: "لا نعاني من مشكلة أمام المنتخبات المصرية، لكن اليوم واجهنا منتخبا قدم أداءً رائعا واستعد أفضل منا لذلك تفوق علينا وعانينا من غياب بعض اللاعبين وانضمامهم فى مواعيد غير منتظمة".

تابع: "الأجيال تختلف عن ما كنت لاعبا والآن كمدرب، أمتلك لاعبين صغارا في السن ويرتكبون الأخطاء، وهي مفتاح الحصول على الخبرة، وأنا كنت كذلك وأنا صغير أرتكب الأخطاء وحصلت على بطاقة حمراء في أول مشاركة بكأس العالم أمام البرازيل، وخبرات اللاعبين ستزيد مع الوقت". قال: "وصلنا وهدفنا الوصول إلى الأولمبياد



تابع: "الأجيال تختلف عن ما كنت لاعبا والآن كمدرب، أمتلك لاعبين صغارا في السن ويرتكبون الأخطاء، وهي مفتاح الحصول على الخبرة، وأنا كنت كذلك وأنا صغير أرتكب الأخطاء وحصلت على بطاقة حمراء في أول مشاركة بكأس العالم أمام البرازيل، وخبرات اللاعبين ستزيد مع الوقت".



قال: "وصلنا وهدفنا الوصول إلى الأولمبياد لكننا خسرنا وخرجنا مبكرا وهذه ليست نهاية العالم ومازال لدينا الأمل في التأهل للأولمبياد مستقبلا بجانب بطولة الأمم للكبار سينضم إلى الفريق الكبير بعض اللاعبين وعليهم مواصلة العمل وأتمنى لهم التوفيق".



وأتم: "الكل يحب مصر والكاميرون، لأنها مباراة إفريقية كبيرة دائما وتسعد الجماهير والعلاقة بيننا جيدة".