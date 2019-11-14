رياضة

سونج: خسرنا لأننا لم نستعد جيدًا ومنتخب مصر الأفضل

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
سونج
سونج
أعرب ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي عن حزنه لتوديع بطولة كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عقب الخسارة من مصر بنتيجة 2/1. وقال سونج في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خسرنا أمام فريق كبير ومنظم، وأشكر المنتخب المصري لأنهم يمتلكون روح المنافسة، استفدنا من البطولة واتعاقبنا على الأخطاء التي ارتكبناها". أضاف سونج قائلا: "لا نعاني من مشكلة أمام المنتخبات المصرية، لكن اليوم واجهنا منتخبا قدم أداءً رائعا واستعد أفضل منا لذلك تفوق علينا وعانينا من غياب بعض اللاعبين وانضمامهم فى مواعيد غير منتظمة".
تابع: "الأجيال تختلف عن ما كنت لاعبا والآن كمدرب، أمتلك لاعبين صغارا في السن ويرتكبون الأخطاء، وهي مفتاح الحصول على الخبرة، وأنا كنت كذلك وأنا صغير أرتكب الأخطاء وحصلت على بطاقة حمراء في أول مشاركة بكأس العالم أمام البرازيل، وخبرات اللاعبين ستزيد مع الوقت". قال: "وصلنا وهدفنا الوصول إلى الأولمبياد
اقرأ المزيد
رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
اقرأ المزيد من الأخبار
مباراة -مصر -والكاميرون (2)

مصطفى محمد رجل مباراة مصر والكاميرون

اختير مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي، رجلا لمباراة مصر أمام نظيره الكاميرون، وذلك بعد تألقه وتسديده لهدفي المباراة، وحقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو لعام 2020، سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، فيما أحرز إريك مبيو هدف التعادل للمنتخب الكاميروني.
الكاميرون- ومالي‎ (4)

نجم الكاميرون يرفع شعار التحدي قبل مواجهة مصر

قال إريك أوايوك، لاعب وسط منتخب الكاميرون تحت 23 عاما، إن فريقه يمتلك ما يكفي من حماس لبلوغ نصف النهائي وتخطي عقبة مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى هدف وحيد وهو مواصلة المشوار عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية ضد الفراعنة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح إريك أوايوك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "مواجهة مصر ستكون صعبة خاصة بعد ضمانه التأهل، وما يمتلكه من لاعبين جيدين، لا بد أن نظل على نفس تركيزنا حتى تبقى دوافعنا مستمرة".
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج: الفوز على مصر ليس مستحيلًا وسنبذل قصارى جهدنا

قال ريجوبيرت سونج، مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي، إن منتخب مصر لديه أفضلية في مواجهة الفريقين بعد ضمانه التأهل، مشددا على أنه ما زال أمامه عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف نهائي البطولة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح سونج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "المجموعة التي انضمت إلينا أتمنى أن تساعدنا غدا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وسنلعب بكل جدية، وأتوقع أن يكون الكل جاهزا وفي حالته أمام أصحاب الأرض غدا".
شوقي غريب

شوقي غريب: غانا سجلت الهدف الثاني وأنا أصلي

عبر شوقي غريب المدير الفني المنتخب الوطني الأولمبي، عن سعادته بالفوز على غانا، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]