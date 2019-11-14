مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

مصطفى محمد

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".

وتابع مصطفى أن المنتخب جاهز لمواجهة أي منتخب في نصف النهائي، وهدف الفريق هو التأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة، وأشار إلى أنه لا يلتفت لما يتردد بأنه مهاجم مصر الأول أو غيره، كل تركيزه مع المنتخب والتأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة. وحقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف،