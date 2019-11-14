رياضة

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

تحرير:أحمد سعيد ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
وتابع مصطفى أن المنتخب جاهز لمواجهة أي منتخب في نصف النهائي، وهدف الفريق هو التأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة، وأشار إلى أنه لا يلتفت لما يتردد بأنه مهاجم مصر الأول أو غيره، كل تركيزه مع المنتخب والتأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة. وحقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف،
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رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
سونج - مدرب الكاميرون

سونج: خسرنا لأننا لم نستعد جيدًا ومنتخب مصر الأفضل

أعرب ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي عن حزنه لتوديع بطولة كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عقب الخسارة من مصر بنتيجة 2/1. وقال سونج في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خسرنا أمام فريق كبير ومنظم، وأشكر المنتخب المصري لأنهم يمتلكون روح المنافسة، استفدنا من البطولة واتعاقبنا على الأخطاء التي ارتكبناها". أضاف سونج قائلا: "لا نعاني من مشكلة أمام المنتخبات المصرية، لكن اليوم واجهنا منتخبا قدم أداءً رائعا واستعد أفضل منا لذلك تفوق علينا وعانينا من غياب بعض اللاعبين وانضمامهم فى مواعيد غير منتظمة".
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شوقي غريب

غريب: هدفنا التأهل.. ولم نشاهد مواجهة المنتخب الأول

تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن فوز فريقه على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي: "الحمدلله على التأهل كأول المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط في 3 مباريات، أصعب مباراة لنا، نواجه فريقا منظما يتمتع بالقوة البدنية والمهارة، لعبنا أمام الكاميرون من أجل التأهل كأول المجموعة". وتابع غريب أنه تحدث مع سونج، وشكره على أداء الكاميرون، البعيد عن العنف، أتمنى أن نلتقى مرة ثانية في المستقبل، لاعب عظيم ومدرب كبير، المباراة كانت ممتازة.
مباراة -مصر -والكاميرون (2)

مصطفى محمد رجل مباراة مصر والكاميرون

اختير مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي، رجلا لمباراة مصر أمام نظيره الكاميرون، وذلك بعد تألقه وتسديده لهدفي المباراة، وحقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو لعام 2020، سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، فيما أحرز إريك مبيو هدف التعادل للمنتخب الكاميروني.
الكاميرون - مالي

الكاميرون تفوز على مالي وتتصدر مجموعة مصر مؤقتًا

حقق المنتخب الكاميروني فوزًا ثمينًا على نظيره المالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق إيفينا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، ليرفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطة عن مصر التي تلعب أمام غانا في قت لاحق من اليوم، في المقابل ظل مالي بلا رصيد في المركز الأخير.
منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن تشكيل مصر الأولمبي لمواجهة غانا

أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا، في المباراة التي تجمعهما في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
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