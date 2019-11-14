4 إجراءات ومكافأة بعد خروج تلاميذ بني سويف «المشتبه في تسمهم»

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

وزيرة الصحة تزور تلاميذ بني سويف المصابين بالتسمم

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خروج جميع التلاميذ المصابين باشتباه التسمم الغذائي من مستشفيات بني سويف بعد تماثلهم للشفاء، وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام ومتحدث الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في تصريح صحفي، أن جميع التلاميذ خرجوا بعد تلقيهم العلاج اللازم بأفضل مستوى من الرعاية الطبية، وفقاً لتوجيهات الوزيرة، الأمر الذي أشاد به أهالي التلاميذ، مضيفا أن سرعة تعامل الفريق الطبي بالمستشفيات بكفاءة مع الحالات المصابة فور وصولها والتنسيق مع هيئة الإسعاف وفق خطة متكاملة؛ ساهم في سرعة تلقيهم الخدمة الطبية وتعافيهم، وعودتهم لمنازلهم.

وكانت وزيرة الصحة، قد شددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم التحفظ على المخزن المورد للوجبات الغذائية، وأيضاً باقي الوجبات الغذائية التي تناولها التلاميذ، كما تم سحب عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات.ووجهت بسحب عينات من مياه الشرب من محطات المياه الرئيسية بمركز الفشن، وأيضا عينات من مياه المدارس،