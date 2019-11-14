سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

4 إجراءات ومكافأة بعد خروج تلاميذ بني سويف «المشتبه في تسمهم»

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
وزيرة الصحة تزور تلاميذ بني سويف المصابين بالتسمم
وزيرة الصحة تزور تلاميذ بني سويف المصابين بالتسمم
أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خروج جميع التلاميذ المصابين باشتباه التسمم الغذائي من مستشفيات بني سويف بعد تماثلهم للشفاء، وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام ومتحدث الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في تصريح صحفي، أن جميع التلاميذ خرجوا بعد تلقيهم العلاج اللازم بأفضل مستوى من الرعاية الطبية، وفقاً لتوجيهات الوزيرة، الأمر الذي أشاد به أهالي التلاميذ، مضيفا أن سرعة تعامل الفريق الطبي بالمستشفيات بكفاءة مع الحالات المصابة فور وصولها والتنسيق مع هيئة الإسعاف وفق خطة متكاملة؛ ساهم في سرعة تلقيهم الخدمة الطبية وتعافيهم، وعودتهم لمنازلهم.
وكانت وزيرة الصحة، قد شددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم التحفظ على المخزن المورد للوجبات الغذائية، وأيضاً باقي الوجبات الغذائية التي تناولها التلاميذ، كما تم سحب عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات.ووجهت بسحب عينات من مياه الشرب من محطات المياه الرئيسية بمركز الفشن، وأيضا عينات من مياه المدارس،
اقرأ المزيد
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

غادة والي: 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية تعمل في مصر

قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، إن مصر يعمل بها ما يقرب من 60 ألف مؤسسة مجتمع مدني وجمعية أهلية في مختلف المجالات، مؤكدة حرصها على توجيه الدعم والمساندة لمؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" منذ أن كانت فكرة، وساهمت في تأسيسها لكونها مؤسسة تحتفي بقيمة مصرية عظيمة ممثلة في شخص الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، جاء ذلك في كلمة لها بالمؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "كيمت بطرس غالي" مساء اليوم، الذي يوافق ذكرى ميلاد الدبلوماسي المصري البارز الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
سامح-شكري (1)

سامح شكري يحذر من نتائج العدوان التركي على سوريا

أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، مشيرا إلى تداعيات الأوضاع في مناطق الشمال والشرق السوري على خلفية العدوان التركي الأخير، وما يرتبط بذلك من آثار سلبية على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة، فضلا عن مغبة الممارسات التركية الهادفة إلى تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا، بما يخدم السياسات التوسعية لتركيا، جاء ذلك خلال المشاركة اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا بواشنطن، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل الدفع قدماً بالتسوية السياسية للأزمة.
لقاء-الشيخ -محمد -بن- زايد -آل نهيان -مع -الرئيس -السيسي (1)

السيسي يوجه رسالة شكر للإمارات: ضيافة معهودة من أبناء زايد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت يومين، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "سعدت اليوم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد".. وعاد الرئيس إلى القاهرة اليوم، وشهدت الزيارة تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
اقرأ المزيد من الأخبار
سكر -فاسد (3)

لسوء التخزين.. ضبط 86 طن سكر في الشرقية (صور)

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة مساء اليوم الأربعاء، لضبط المخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين، استمرارًا للجهود المكثفة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 86 طن سكر لسوء التخزين ووجود مياه راكدة أسفل المنتج داخل مخزن للمواد الغذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تبين وجود 472 كجم أغذية بها تغير في خواصها الطبيعية عبارة عن «جبن - أرز - زيت».
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أنه تمت الموافقة على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.
مصطفى-مدبولي

حقيقة تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة خلال 5 أيام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية "باراسيتامول p500" بالصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناولها. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، ومُصرح بتداولها، مُشددة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.
اول-يوم-مدرسة-تصوير-دعاء-السيد (5)

الحكومة: لا صحة لتفشي حمى «التيفود» بين طلاب المدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تفشي حمى "التيفود" وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي حمى" التيفود" بالمدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى "التيفود" أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]