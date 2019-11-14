رياضة

صلاح عبد الله يوجه رسالة لحسام البدري

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
علق الفنان المصري صلاح عبد الله على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد التعادل الباهت اليوم الخميس أمام كينيا، وجاء تعليق الفنان المصري على المباراة عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
جَت مالغريب ولاجاتش منك هههـ??يابدري??ـههه — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) November 14, 2019 وبذلك التعادل حصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني . ومن المقرر أن يطير
اقرأ المزيد
رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
هاري-كين

إنجلترا تكتسح الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب إنجلترا فوزًا كبيرًا على نظيره الجبل الأسود بنتيجة (7-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بهم ترتيب المجموعة ويقترب من التأهل للبطولة رسميا، بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في ترتيب المجموعة التي تضم معهما منتخبات التشيك وكوسوفو وبلغاريا.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام- البدري

الدوري وصلاح.. البدري يكشف أسباب التعادل مع كينيا

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أداء الفراعنة أمام كينيا، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.
منتخب جزر القمر

جزر القمر تستغل تعثر مصر أمام كينيا وتتصدر المجموعة

حقق منتخب جُزر القمر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا، على نظيره توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب «كيجي»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، ليتصدر المنتخب، الملقب بـ«كويلاكانتس»، المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من مصر وكينيا، بعد تعادلهما إيجابيًّا بهدف لمثله، في وقت سابق من اليوم.
حسن-المستكاوي (1)

المستكاوي: المنتخب صفر.. لا دفاع ولاهجوم ولا أي شيء

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الكيني، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة منتخب مصر، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو.
مصر- وكينيا -الشوط -الأول (1)

مصر تبدأ تصفيات إفريقيا بتعادل هزيل مع كينيا

بعد أداء سيئ غير مقنع، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]