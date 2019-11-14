صلاح عبد الله يوجه رسالة لحسام البدري

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

صلاح عبد الله

علق الفنان المصري صلاح عبد الله على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد التعادل الباهت اليوم الخميس أمام كينيا، وجاء تعليق الفنان المصري على المباراة عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، سجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.

جَت مالغريب ولاجاتش منك هههـ??يابدري??ـههه — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) November 14, 2019 وبذلك التعادل حصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما ذهبت صدارة المجموعة السابعة إلى منتخب جزر القمر بعد الفوز على توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني . ومن المقرر أن يطير