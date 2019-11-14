رياضة

إنجلترا تكتسح الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
هاري كين
هاري كين
حقق منتخب إنجلترا فوزًا كبيرًا على نظيره الجبل الأسود بنتيجة (7-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بهم ترتيب المجموعة ويقترب من التأهل للبطولة رسميا، بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في ترتيب المجموعة التي تضم معهما منتخبات التشيك وكوسوفو وبلغاريا.
أحرز أهداف المباراة ، كل من تشامبرلين في الدقيقة 11 وهاري كين (هاتريك) في الدقائق 19 و24و37 وماركوس راشفورد في الدقيقة 30 وألكسندر سوفرانك لاعب الجبل الأسود بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 وتامي إبراهام في الدقيقة 84. وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها حقق منتخب التشيك فوزًا غاليًا على نظيره كوسوفو بهدفين
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البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
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المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
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البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
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إنجلترا تبحث عن التأهل لليورو في لقاء تاريخي

عندما يستضيف المنتخب الإنجليزي، منافسه مونتينيجرو (الجبل الأسود)، اليوم الخميس، في تمام الساعة 9.45، على ملعب ويمبلي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، سيحاول المدير الفني جاريث ساوثجيت خلق نوع من التوازن بين النتيجة واحتفال الفريق بحدث تاريخي من خلال هذه المباراة. ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده رسميا في النهائيات، لكن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاحتفال في هذه المباراة، لكونها المباراة الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.
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مدرب هولندا يطالب ديباي بالرحيل عن ليون

طالب رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، نجم الطواحين ممفيس ديباي، بضرورة الرحيل عن صفوف فريقه الحالي أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الانتقال إلى الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية، وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ممفيس يلعب في ليون، وأحيانا يحمل شارة قيادة فريقه، فهو أمر مهم له ولنا في المنتخب، ديباي لا يلعب في أكبر نادٍ بالعالم، ولكن هذا لا يؤثر على حظوظه في الانضمام للمنتخب، ولكن إذا وجد في ناد أكبر، سيكون أمرًا مفيدًا لمنتخب هولندا".
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استبعاد سترلينج من مواجهة إنجلترا في تصفيات اليورو

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج، من خوض مباراة الأسود الثلاثة أمام مونتينجرو في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، والتي ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب ويمبلي، وذلك بعد شجاره في المعسكر التدريبي للفريق أمس الإثنين، وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يستطيع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأكيد أن رحيم سترلينج لن يشارك في مباراة الخميس ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 نتيجة شجار خلال منطقة خاصة باللاعبين في سانت جورج بارك اليوم. سيظل موجودا مع الفريق".
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