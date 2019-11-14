إنجلترا تكتسح الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020

١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

هاري كين

حقق منتخب إنجلترا فوزًا كبيرًا على نظيره الجبل الأسود بنتيجة (7-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بهم ترتيب المجموعة ويقترب من التأهل للبطولة رسميا، بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في ترتيب المجموعة التي تضم معهما منتخبات التشيك وكوسوفو وبلغاريا.

أحرز أهداف المباراة ، كل من تشامبرلين في الدقيقة 11 وهاري كين (هاتريك) في الدقائق 19 و24و37 وماركوس راشفورد في الدقيقة 30 وألكسندر سوفرانك لاعب الجبل الأسود بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 وتامي إبراهام في الدقيقة 84. وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها حقق منتخب التشيك فوزًا غاليًا على نظيره كوسوفو بهدفين