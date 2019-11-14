رياضة

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
منتخب المكسيك تحت 17 عامًا
منتخب المكسيك تحت 17 عامًا
نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
وسجل ركلات الجزاء لصالح المكسيك أوليمدو وبوجا و مولينا و روبلز، بينما أهدر كلًا من برزوكي و ألفاريز ، وعلى الجانب الاخر سجل ركلات جزاء هولندا هانسين وانوفورو وماتسين، وأهدر كلًا من براف وتابوني وريجير، لتنتهي المباراة بفوز المكسيك 4-3 وينجح في خطف تأهل غالٍ . وينتظر المكسيك الفائز من مباراة فرنسا
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رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
سونج - مدرب الكاميرون

سونج: خسرنا لأننا لم نستعد جيدًا ومنتخب مصر الأفضل

أعرب ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي عن حزنه لتوديع بطولة كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عقب الخسارة من مصر بنتيجة 2/1. وقال سونج في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خسرنا أمام فريق كبير ومنظم، وأشكر المنتخب المصري لأنهم يمتلكون روح المنافسة، استفدنا من البطولة واتعاقبنا على الأخطاء التي ارتكبناها". أضاف سونج قائلا: "لا نعاني من مشكلة أمام المنتخبات المصرية، لكن اليوم واجهنا منتخبا قدم أداءً رائعا واستعد أفضل منا لذلك تفوق علينا وعانينا من غياب بعض اللاعبين وانضمامهم فى مواعيد غير منتظمة".
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تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
جريزمان‎

ديشامب يعلق على موقف جريزمان مع برشلونة

أعرب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن ثقته الكاملة في نجم الديوك أنطوان جريزمان، قبل مواجهة أبطال العالم لكل من مولدوفا وألبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب: "لست قلقا بشأن جريزمان، فهو يوجد في برشلونة بفضل موهبته وقدراته، لكن الأمور لا تتم بين يوم وليلة في الأندية الكبيرة، جريزمان يتم توظيفه بشكل مختلف في صفوف منتخب فرنسا، فهو بحاجة للتأقلم على أجواء برشلونة، إذ إنه لم يلجأ للخيار السهل".
رمزي -صالح‎

حارس الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن رمزي صالح حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، وفريق الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت 22 عامًا، ونشر الحارس، فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله عن اعتزاله ممارسة كرة القدم، قائلًا: "لكل بداية نهاية، وفي الفترة الأخيرة تعرضت لظروف صعبة ما بين إصابات وما شابه، وبالتالي أعلن اعتزال كرة القدم فخور بما قدمته لمنتخب بلادي على مدار 17 عاما، وفخور بحملي كأس التحدي والوصول لنهائيات أمم آسيا التي كانت الانطلاقة الحقيقية لمنتخب فلسطين قاريًا".
شريف إكرامي

شريف إكرامي: الأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إنه يرحب بالتجديد للمارد الأحمر، ويتمنى إنهاء مشواره داخل ناديه الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يشترط ولم يشترط على القلعة الحمراء في السابق أن يشارك أساسيا، لكنه يرفض في الوقت نفسه "دور الموظف"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وتابع إكرامي: "فكرت في الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم 2018، ودوري في الفريق حاليا كأحد القادة واللاعبين الكبار، والأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد في الوقت الحالي، فهناك عدد من اللاعبين المميزين في هذا المركز، مثل محمد الشناوي وعلي لطفي".
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