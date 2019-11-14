المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

تحرير:محمد جمال ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

منتخب المكسيك تحت 17 عامًا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .

وسجل ركلات الجزاء لصالح المكسيك أوليمدو وبوجا و مولينا و روبلز، بينما أهدر كلًا من برزوكي و ألفاريز ، وعلى الجانب الاخر سجل ركلات جزاء هولندا هانسين وانوفورو وماتسين، وأهدر كلًا من براف وتابوني وريجير، لتنتهي المباراة بفوز المكسيك 4-3 وينجح في خطف تأهل غالٍ . وينتظر المكسيك الفائز من مباراة فرنسا