إرهاب

قتلى وطالب يحمل سلاحا.. لحظات رعب في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، يتسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، اليوم الخميس، حيث أقدم فتى على إطلاق النيران داخل مدرسة ثانوية وتحديدا داخل معهد سوجوس بمدينة سانتا كلاريتا شمالي لوس أنجلوس، قبل أن تنجح قوات الشرطة في إلقاء القبض عليه، ونقلت سيارات الإسعاف في البداية 6 أشخاص إلى المستشفى بينهم إصابات "حرجة"، وأعلن المستشفى في وقت لاحق أن امرأة وفتى توفيا متأثرين بجروحهما، ولم تنشر أي تفاصيل عن هويات الضحايا، وفقا لسكاي نيوز.
وتبين أن منفذ الهجوم، تلميذ في المعهد، وفر عقب إطلاق النار، وعثرت عليه الشرطة بين الجرحى الذين تم إخلاؤهم، وقال مسؤول محلي، إن المهاجم "وضع قيد التوقيف وهو يتلقى العلاج في المستشفى المحلي. إنه تليمذ عمره 16 عاما" ملامحه أسيوية. وأوضح أن الطالب كان يرتدي ملابس سوداء حين فتح النار في حرم المدرسة، قبل
اقرأ المزيد
انفجار-سيارة-مفخخة (2)

قتلى وجرحى من المتظاهرين في انفجار سيارة مفخفة وسط بغداد

?قتل 4 متظاهرين وأصيب 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بساحة الطيران قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء الجمعة، وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بإطفاء النيران ومساعدة الجرحى في موقع الانفجار، الذي وقع، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا. ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة، كما سبقتها انفجارات عدة بقنابل صوتية وقوع الانفجار استهدفت على الأرجح ترهيب المتظاهرين، كما أسفرت عن وقوع إصابات، بحسب سكاي نيوز.
الشرطة -البولندية

إحباط مخطط كبير لتنفيذ هجمات ضد المسلمين في بولندا

ألقت الأجهزة الأمنية البولندية، القبض على اثنين من المتطرفين اليمينيين كانا يخططان لهجمات على المسلمين على غرار هجوم نيوزيلندا وهجوم النرويجي أندرس بريفيك، وجاء في بيان لوكالة الأمن الداخلي البولندية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الشخصين تم القبض عليهما في مدينة شتيشين بشمال غربي البلاد، بناء على معلومات جمعتها الوكالة حول جماعة متطرفة كانت تهدف إلى ترهيب المسلمين المقيمين في بولندا.
نساء داعش

مرصد الإفتاء: 14% من عناصر داعش نساء

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي بعد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي"، قد يتجه للاعتماد على النساء مجددا في عملياته الإرهابية، وذلك لما للنساء من أهمية كبرى في استراتيجية التنظيم، إذ لا يزال يرى أهمية العنصر النسائي في إقامة دولته المزعومة، وأن "أبو بكر البغدادي" قبل مقتله وجه رسالة إلى نساء التنظيم، في سبتمبر الماضي، مطالبا إياهن بالصبر والحفاظ على دورهن في الجهاد، وهو ما يفسر قيام نساء من تنظيم "داعش "بإقامة محاكم شرعية لمعاقبة المخالفات لأفكار التنظيم، بل وتجنيد أعضاء جدد.
جماعات-ارهابية

الإفتاء: الحرب على الإرهاب لا تنتهي بمقتل القادة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحرب الحقيقية على الإرهاب ليست وقفا على أشخاص ولا تنحصر في أفراد تنتهي بانتهائهم، بل هي حرب على أفكار خاطئة ومعتقدات فاسدة يلزم عنها سلوك عدواني متطرف وعداء مدمّر للتحضر والعمران، مضيفة: "إننا نخطئ كثيرا إذا اعتقدنا أن الإرهاب سوف ينحصر بمقتل إرهابي أو محاكمته، فمقتل قادة الإرهاب لا يتعدى كونه ضربات موجعةً تؤلمهم وتُربِك حساباتِهم، ولكنها لا تقضي على أفكارهم بالكلية"، جاء في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، نشرته اليوم الثلاثاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
أبو بكر البغدادي

داعش يعين الإرهابي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، اليوم الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، وأكد التنظيم الإرهابي مقتل زعيمه البغدادي في أعقاب غارة أمريكية، وكذلك مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، لافتا إلى أنه تم تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم زعيم التنظيم الجديد.. وكان البغدادي المطلوب الأول في العالم، ورصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه، إذ يعتبر مسؤولا عن جرائم وحشية عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة، وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتله،
حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
ابو بكر-البغدادى

أول فيديوهات لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي

أعلن شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي إن إن" و"أيه بي سي" في وقت مبكر الأحد أن الإرهابي "أبو بكر البغدادي" رأس تنظيم داعش الذي روع الآلاف في سوريا والعراق على مدى سنوات قبل أن تنحسر سطوته، قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب، بحسب "العربية". وأفادت مجلة نيوزويك، نقلاً عن مصادر مطلعة في البنتاغون والجيش الأمريكي، أن زوجتي البغدادي فجرتا نفسيهما أثناء هجوم القوات الأمريكية الخاصة في ريف إدلب. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأمريكي يجري تحاليل للحمض النووي قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسمياً.
ابو بكر-البغدادى

نهاية زعيم داعش.. أبو بكر البغدادي يفجر نفسه

وقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأميركية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأميركية لمكان إقامته، كما قتلت زوجتي البغدادي خلال العملية الأميركية ضد داعش في سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]