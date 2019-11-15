قتلى وطالب يحمل سلاح.. لحظات رعب في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

الشرطة الأمريكية

حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، يتسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، اليوم الخميس، حيث أقدم فتى على إطلاق النيران داخل مدرسة ثانوية وتحديدا داخل معهد سوجوس بمدينة سانتا كلاريتا شمالي لوس أنجلوس، قبل أن تنجح قوات الشرطة في إلقاء القبض عليه، ونقلت سيارات الإسعاف في البداية 6 أشخاص إلى المستشفى بينهم إصابات "حرجة"، وأعلن المستشفى في وقت لاحق أن امرأة وفتى توفيا متأثرين بجروحهما، ولم تنشر أي تفاصيل عن هويات الضحايا، وفقا لسكاي نيوز.

وتبين أن منفذ الهجوم، تلميذ في المعهد، وفر عقب إطلاق النار، وعثرت عليه الشرطة بين الجرحى الذين تم إخلاؤهم، وقال مسؤول محلي، إن المهاجم "وضع قيد التوقيف وهو يتلقى العلاج في المستشفى المحلي. إنه تليمذ عمره 16 عاما" ملامحه أسيوية.وأوضح أن الطالب كان يرتدي ملابس سوداء حين فتح النار في حرم المدرسة، قبل أن