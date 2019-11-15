البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

البرتغال

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.

رونالدو استطاع أن يحرز 3 أهداف من أهداف فريقه، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 7 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 22 وأختتم الثلاثية في الدقيقة 65، بينما أحرز لويس ميجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52 وجونزالو باسينسيا في الدقيقة 56 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها حقق