رياضة

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
البرتغال
البرتغال
قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
رونالدو استطاع أن يحرز 3 أهداف من أهداف فريقه، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 7 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 22 وأختتم الثلاثية في الدقيقة 65، بينما أحرز لويس ميجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52 وجونزالو باسينسيا في الدقيقة 56 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها حقق
اقرأ المزيد
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
مصطفى محمد

مصطفى محمد يخضع لكشف المنشطات بعد فوز الفراعنة

خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الأولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتوج مصطفى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين. وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه يركز الآن مع المنتخب ولا يفكر في أي عروض حاليا سواء الاحتراف أو البقاء بالزمالك. وأضاف: "لا ألتفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".
سونج - مدرب الكاميرون

سونج: خسرنا لأننا لم نستعد جيدًا ومنتخب مصر الأفضل

أعرب ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي عن حزنه لتوديع بطولة كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عقب الخسارة من مصر بنتيجة 2/1. وقال سونج في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خسرنا أمام فريق كبير ومنظم، وأشكر المنتخب المصري لأنهم يمتلكون روح المنافسة، استفدنا من البطولة واتعاقبنا على الأخطاء التي ارتكبناها". أضاف سونج قائلا: "لا نعاني من مشكلة أمام المنتخبات المصرية، لكن اليوم واجهنا منتخبا قدم أداءً رائعا واستعد أفضل منا لذلك تفوق علينا وعانينا من غياب بعض اللاعبين وانضمامهم فى مواعيد غير منتظمة".
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-إنجلترا‎

إنجلترا تبحث عن التأهل لليورو في لقاء تاريخي

عندما يستضيف المنتخب الإنجليزي، منافسه مونتينيجرو (الجبل الأسود)، اليوم الخميس، في تمام الساعة 9.45، على ملعب ويمبلي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، سيحاول المدير الفني جاريث ساوثجيت خلق نوع من التوازن بين النتيجة واحتفال الفريق بحدث تاريخي من خلال هذه المباراة. ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده رسميا في النهائيات، لكن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاحتفال في هذه المباراة، لكونها المباراة الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.
المانيا-هولندا

مدرب هولندا يطالب ديباي بالرحيل عن ليون

طالب رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، نجم الطواحين ممفيس ديباي، بضرورة الرحيل عن صفوف فريقه الحالي أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الانتقال إلى الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية، وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ممفيس يلعب في ليون، وأحيانا يحمل شارة قيادة فريقه، فهو أمر مهم له ولنا في المنتخب، ديباي لا يلعب في أكبر نادٍ بالعالم، ولكن هذا لا يؤثر على حظوظه في الانضمام للمنتخب، ولكن إذا وجد في ناد أكبر، سيكون أمرًا مفيدًا لمنتخب هولندا".
ديبالا

ديبالا يقود يوفنتوس للصدارة بالفوز على ميلان

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره ميلان، بهدف نظيف، جاء عن طريق باولو ديبالا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «أليانز ستاديوم» بمدينة تورينو، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليرفع السيدة العجوز رصيده إلى 32 نقطة، ويعود لصدارة الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن ساسولو صاحب المركز الثالث عشر.
كريم ينزيما

بنزيما يتخطى بوشكاش ويعتلي صدارة هدافي الليجا

واصل كريم بنزيما تحقيق الأرقام الفردية مع فريق ريال مدريد الإسباني، بعدما سجل هدفين في شباك نظيره إيبار، خلال المباراة التي تقام حاليًا على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وأحرز النجم الفرنسي الهدفين في الدقيقتين السابعة عشر والتاسعة والعشرين، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في مسيرته بالدوري الإسباني إلى 157 هدفًا، ليتجاوز الأسطورة المجرية فيرنتش بوشكاش صاحب الـ156 هدفًا في الليجا بقميص الملكي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]