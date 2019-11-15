إسبانيا وإيطاليا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

إيطاليا

تتواصل اليوم الجمعة مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها مالطا على ملعب رامون دي كارانزا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتذيل مالطة الترتيب برصيد 3 نقاط. وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل السويد الثانية برصيد 15 نقطة، لمواجهة رومانيا الثالثة برصيد 14 نقطة على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتاج السويد للفوز لضمان التأهل رسميًّا لليورو.

وفي المجموعة العاشرة، ترحل إيطاليا المتصدرة برصيد 24 نقطة، والتي ضمنت التأهل لليورو، لمواجهة البوسنة والهرسك الرابعة برصيد 10 نقاط على ملعب بيلينو بولي في تمام الساعة 9:45 مساء. وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل فنلندا الثانية برصيد 15 نقطة، نظيرتها ليشتنشتاين متذيلة الترتيب برصيد نقطتين في تمام الساعة