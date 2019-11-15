برودة وسقوط أمطار.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، الصغرى العظمىالقاهرة 20 26شبين الكوم 19 26طنطا 19 26دمنهور 19 25الإسكندرية 17 25بلطيم 19 25مطروح 19 24السلوم 18 23سيوة 13 24بورسعيد 21 25دمياط 20 25الزقازيق 19 26الإسماعيلية 17 26السويس 18 25العريش 16 26 رفح 15 26رأس سدر 18 25 نخل 11 25 نويبع 23 27 طابا 19 26 كاترين

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم،

الصغرى العظمى

القاهرة 20 26

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 19 25

الإسكندرية 17 25

بلطيم 19 25

مطروح 19 24

السلوم 18 23

سيوة 13 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 25

العريش 16 26

رفح 15 26

رأس سدر 18 25

نخل 11 25

نويبع 23 27

طابا 19 26

كاترين 14 20

الطور 21 27

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 31

الفيوم 19 26

بنى سويف 19 26

المنيا 18 26

أسيوط 18 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 19 32

أسوان 19 33

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 19 31

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 27



