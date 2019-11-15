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بمشاركة 20 مؤسسة وجامعة.. الصين تبحث استخراج اليورانيوم من البحر

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
اليورانيوم
اليورانيوم
أعلنت الصين تشكيل تحالف يضم 20 مؤسسة بحثية وجامعة، لتعزيز البحث والتطبيق لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر. وذكرت الشركة الوطنية الصينية النووية –في بيان اليوم- أن التحالف سوف يركز على وضع معايير للتكنولوجيا والمنتجات المستخدمة في عملية الاستخراج، وسيساعد في تسريع تطوير التقنيات الأساسية والمنتجات الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء منصات بحثية وقاعدة اختبار لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر للتغلب على العقبات في التطبيق العملي.
وأضافت الشركة أن الصين حققت بعض التقدم في تطوير مواد ومعدات امتصاص لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر، ولكن لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن يتم تطويره تجاريا.وتشير التقديرات إلى أن حوالي 4.5 مليار طن من اليورانيوم موجودة في مياه البحر، أي حوالي 1000 مرة قدر الاحتياطيات المؤكدة في البر، غير أن تركيز اليورانيوم
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الليرة-التركية (4)

تفاقم العجز في الميزانية التركية.. وارتفاع بمعدل البطالة

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية التركية، الجمعة، وصول عجز ميزانية البلاد إلى 2.58 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الوزارة، إن العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، وسط مخاوف اقتصادية في البلاد. وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة، في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت "رويترز". وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
احتجاجات في تشيلي

تشيلي تعلن إجراء استفتاء على تغيير الدستور

أعلنت تشيلي اليوم الجمعة، أنها ستقوم بإجراء استفتاء العام المقبل من أجل تغيير دستور البلاد والذي يعد المطلب الرئيسي للمتظاهرين عقب نحو شهر من الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في تشيلي على نطاق واسع. وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أن مشرعين في المؤتمر الوطني لتشيلي اتفقوا على إجراء الاستفتاء في شهر أبريل عام 2020 عقب ساعات من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. وقال وزير الداخلية التشيلي جونزالو بلوميل إن هذا الاتفاق يعد خطوة تاريخية وأساسية من أجل البدء في وضع ميثاق اجتماعي جديد والذي سيكون للمواطن فيه دور قيادي.
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بابا الفاتيكان يطالب بحماية الأطفال على الإنترنت

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، "إنه ينبغي محاسبة المسؤولين والمستثمرين بشركات التكنولوجيا إذا كان اهتمامهم بتحقيق الأرباح على حساب حماية الأطفال خاصة من الدخول السهل على المواد الإباحية على الإنترنت". وأضاف بابا الفاتيكان وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، خلال مؤتمر بالفاتيكان عن "الترويج للكرامة الرقمية للطفل" الذي جمع شركات ضخمة منها أبل وألفابت ومايكروسوفت وفيسبوك مع جماعات لحماية الأطفال ومسؤولين بالقضاء ووكالات إنفاذ القانون، أن الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت تعتبر نفسها منذ فترة بأنها مجرد جهات مقدمة للمنصات التكنولوجية وليست مسؤولة قانونيا أو أخلاقيا عن الطريقة التي تُستخدم بها هذه المنصات.
البريكست

بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي

قالت مصادر مطلعة، إن بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي إذا لم يتقدموا في الوقت المناسب للحصول على وضع هجرة جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل، وأنه لن يتم التساهل في ذلك إلا في ظروف استثنائية، مضيفا أنه وفقا للإرشادات التي لم يتم الكشف عنها، وضعت الحكومة قائمة صغيرة من الإعفاءات، مثل أولئك الذين يعانون من عجز بدني أو عقلي أو الأطفال الذين لم يقدم آباؤهم طلبات نيابة عنهم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز" للأنباء.
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
بوتين (1)

روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
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اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

مقتل وإصابة 125 شخصًا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، ويقع مركزها على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كم جنوب شرقي مدينة تبريز، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية تلتها 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 في منطقة تركمانتشاي.
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