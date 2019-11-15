بمشاركة 20 مؤسسة وجامعة.. الصين تبحث استخراج اليورانيوم من البحر

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

اليورانيوم

أعلنت الصين تشكيل تحالف يضم 20 مؤسسة بحثية وجامعة، لتعزيز البحث والتطبيق لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر. وذكرت الشركة الوطنية الصينية النووية –في بيان اليوم- أن التحالف سوف يركز على وضع معايير للتكنولوجيا والمنتجات المستخدمة في عملية الاستخراج، وسيساعد في تسريع تطوير التقنيات الأساسية والمنتجات الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء منصات بحثية وقاعدة اختبار لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر للتغلب على العقبات في التطبيق العملي.

وأضافت الشركة أن الصين حققت بعض التقدم في تطوير مواد ومعدات امتصاص لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر، ولكن لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن يتم تطويره تجاريا.وتشير التقديرات إلى أن حوالي 4.5 مليار طن من اليورانيوم موجودة في مياه البحر، أي حوالي 1000 مرة قدر الاحتياطيات المؤكدة في البر، غير أن تركيز اليورانيوم