بابا الفاتيكان يطالب بحماية الأطفال على الإنترنت

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

بابا الفاتيكان

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، "إنه ينبغي محاسبة المسؤولين والمستثمرين بشركات التكنولوجيا إذا كان اهتمامهم بتحقيق الأرباح على حساب حماية الأطفال خاصة من الدخول السهل على المواد الإباحية على الإنترنت". وأضاف بابا الفاتيكان وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، خلال مؤتمر بالفاتيكان عن "الترويج للكرامة الرقمية للطفل" الذي جمع شركات ضخمة منها أبل وألفابت ومايكروسوفت وفيسبوك مع جماعات لحماية الأطفال ومسؤولين بالقضاء ووكالات إنفاذ القانون، أن الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت تعتبر نفسها منذ فترة بأنها مجرد جهات مقدمة للمنصات التكنولوجية وليست مسؤولة قانونيا أو أخلاقيا عن الطريقة التي تُستخدم بها هذه المنصات.

وأشار إلى أنه توجد حاجة لضمان تحلي المستثمرين والمدراء بالمسؤولية حتى لا يتم التضحية بمصلحة القصر والمجتمع من أجل الربح، موضحا أن تجربة الكنيسة المؤلمة والمأساوية مع أزمتها الخاصة بالاستغلال الجنسي فرضت عليها واجبا للتعامل مع هذه القضايا برؤية طويلة المدى.



