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بابا الفاتيكان يطالب بحماية الأطفال على الإنترنت

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، "إنه ينبغي محاسبة المسؤولين والمستثمرين بشركات التكنولوجيا إذا كان اهتمامهم بتحقيق الأرباح على حساب حماية الأطفال خاصة من الدخول السهل على المواد الإباحية على الإنترنت". وأضاف بابا الفاتيكان وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، خلال مؤتمر بالفاتيكان عن "الترويج للكرامة الرقمية للطفل" الذي جمع شركات ضخمة منها أبل وألفابت ومايكروسوفت وفيسبوك مع جماعات لحماية الأطفال ومسؤولين بالقضاء ووكالات إنفاذ القانون، أن الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت تعتبر نفسها منذ فترة بأنها مجرد جهات مقدمة للمنصات التكنولوجية وليست مسؤولة قانونيا أو أخلاقيا عن الطريقة التي تُستخدم بها هذه المنصات.
وأشار إلى أنه توجد حاجة لضمان تحلي المستثمرين والمدراء بالمسؤولية حتى لا يتم التضحية بمصلحة القصر والمجتمع من أجل الربح، موضحا أن تجربة الكنيسة المؤلمة والمأساوية مع أزمتها الخاصة بالاستغلال الجنسي فرضت عليها واجبا للتعامل مع هذه القضايا برؤية طويلة المدى.

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احتجاجات في تشيلي

تشيلي تعلن إجراء استفتاء على تغيير الدستور

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بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي

قالت مصادر مطلعة، إن بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي إذا لم يتقدموا في الوقت المناسب للحصول على وضع هجرة جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل، وأنه لن يتم التساهل في ذلك إلا في ظروف استثنائية، مضيفا أنه وفقا للإرشادات التي لم يتم الكشف عنها، وضعت الحكومة قائمة صغيرة من الإعفاءات، مثل أولئك الذين يعانون من عجز بدني أو عقلي أو الأطفال الذين لم يقدم آباؤهم طلبات نيابة عنهم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز" للأنباء.
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اليورانيوم المخصب

بمشاركة 20 مؤسسة وجامعة.. الصين تبحث استخراج اليورانيوم من البحر

أعلنت الصين تشكيل تحالف يضم 20 مؤسسة بحثية وجامعة، لتعزيز البحث والتطبيق لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر. وذكرت الشركة الوطنية الصينية النووية –في بيان اليوم- أن التحالف سوف يركز على وضع معايير للتكنولوجيا والمنتجات المستخدمة في عملية الاستخراج، وسيساعد في تسريع تطوير التقنيات الأساسية والمنتجات الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء منصات بحثية وقاعدة اختبار لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر للتغلب على العقبات في التطبيق العملي.
قمر-صناعى

«طيبة».. القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات

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السيسي: التنمية وتغيير الواقع أفضل سبيل لمكافحة التطرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذا سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة المسئول الصيني البارز إلى مصر، مشيرا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.
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