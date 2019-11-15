مواجهات عربية مرتقبة في تصفيات كان 2021

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

تونس

تتواصل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، وسنكون اليوم على موعد مع قمتين عربيتين، ستجمع الأولى بين تونس وليبيا على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبهما كلا من تنزانيا وغينيا الاستوائية. وسبق أن تواجه المنتخبان في 29 مباراة سابقة، حققت خلالها تونس الانتصار في 16 مباراة وتعادلت في 7 لقاءات وخسرت 6 مواجهات، وسبق أن تأهلت ليبيا إلى كأس الأمم 3 مرات من قبل آخرها في عام 2012، ووصلت لنهائي 1982.

أما تونس فشاركت في الكان 19 مرة من قبل، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها في عام 2004. وفي المجموعة الخامسة تستقبل المغرب نظيرتها موريتانيا على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في تمام الساعة التاسعة مساء. ويتواجد إلى جانب المغرب وموريتانيا في تلك المجموعة كل من إفريقيا الوسطى