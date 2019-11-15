رياضة

مواجهات عربية مرتقبة في تصفيات كان 2021

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
تونس
تونس
تتواصل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، وسنكون اليوم على موعد مع قمتين عربيتين، ستجمع الأولى بين تونس وليبيا على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبهما كلا من تنزانيا وغينيا الاستوائية. وسبق أن تواجه المنتخبان في 29 مباراة سابقة، حققت خلالها تونس الانتصار في 16 مباراة وتعادلت في 7 لقاءات وخسرت 6 مواجهات، وسبق أن تأهلت ليبيا إلى كأس الأمم 3 مرات من قبل آخرها في عام 2012، ووصلت لنهائي 1982.
أما تونس فشاركت في الكان 19 مرة من قبل، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها في عام 2004. وفي المجموعة الخامسة تستقبل المغرب نظيرتها موريتانيا على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في تمام الساعة التاسعة مساء. ويتواجد إلى جانب المغرب وموريتانيا في تلك المجموعة كل من إفريقيا الوسطى
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اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
أليو ديانج

الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
تيرى-هنرى

رسالة من هنري إلى جماهير أرسنال بسبب بيبي

طلب النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من مشجعي أرسنال منح الإيفواري نيكولاس بيبي نجم المدفعجية، فرصة للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد لياهو سبورت. وكافح اللاعب الإيفواري، الذي انضم إلى فريق المدفعجية في الصيف الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني، من نادي ليل الفرنسي، لمدة خمس سنوات، من أجل التطور في الملعب لتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة حتى الآن، لكن المهاجم الأسطوري هنري يعتقد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على بيبي بسبب الأداء الضعيف للنادي ككل.
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خليلوزيتش

خليلوزيتش: سلوك حمد الله لا يخدم المنتخب المغربي

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، التعليق على اعتزال عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الأسود والنصر السعودي، مشيرًا إلى أنه لا يعرف عنه سوى انه لاعب ارتبط اسمه بالمشاكل والأزمات. وكان المغربي حمد الله، قد أعلن الإثنين الماضي، اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي، وذلك أثناء قضاء فترة إجازة في الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي. وقال المدرب البوسني في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "مع الأسف اسم حمد الله لم يرتبط سوى بالمشاكل، منذ تعاقدي مع اتحاد الكرة وأنا أسمع عنه الكثير من المشاكل".
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علي معلول: وجود البنزرتي يصعب مواجهة ليبيا

أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس على أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدًا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا سويا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي". ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
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فرجاني ساسي يكشف حقيقة خلافه مع فوزي البنزرتي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة الخلافات بينه وبين فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا والسابق لنسور قرطاج، جاء ذلك في تصريحات إلى موقع "foot24" التونسي، قائلًا: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004.. وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".
كارتيرون (3)

تقارير مغربية: إقالة كارتيرون من تدريب الرجاء

أكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء البيضاوي اقترب من إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول، بسبب سوء النتائج، خاصة بعد خسارة الرجاء مساء السبت الماضى، أمام فريق يوسفية برشيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري المغربي. وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة كارتيرون، وطالب بعض أعضاء إدارة النادي برحيل كارتيرون قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية، وقبل بدء رحلة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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