السيتي يفلت من عقوبة الاستبعاد من دوري الأبطال
١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
مانشستر سيتي
أفلت مانشستر سيتي من عقوبة قاسية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما كشف تقرير بريطاني صباح اليوم الجمعة.
ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن مانشستر سيتي كان مهددًا بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بسبب اتهامه بالالتفاف حول قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأندية، وأشارت الصحيفة إلى أن المان سيتي نجا من العقوبة الكارثية، لكن النادي السماوي سيتعرض لغرامة مالية فقط من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقًا في مارس الماضي عقب ما ذكرته مجلة دير شبيجل الألمانية، أن ملاك السيتي ضخموا من اتفاقات الرعاية للتماشي مع متطلبات اللعب المالي النظيف.
وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى منع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود بواسطة صفقات رعاية يتم تضخيمها بواسطة مؤسسات تابعة للملاك.
يذكر
وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقًا في مارس الماضي عقب ما ذكرته مجلة دير شبيجل الألمانية، أن ملاك السيتي ضخموا من اتفاقات الرعاية للتماشي مع متطلبات اللعب المالي النظيف.
وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى منع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود بواسطة صفقات رعاية يتم تضخيمها بواسطة مؤسسات تابعة للملاك.
يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 10 نقاط، مقابل 5 نقاط لكل من شاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في الوقت الذي يتذيل فيه أتالانتا الترتيب برصيد نقطة واحدة.
ويستقبل مانشستر سيتي نظيره شاختار يوم 26 نوفمبر المقبل على ملعب الاتحاد، وسيكون الانتصار كافيًا لضمان التأهل إلى دور الـ16.