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جرحى في تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

تحرير:التحرير ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
غزة
غزة
أصيب فلسطينيان من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لحركة الجهاد في غزة، الجمعة، وذلك على الرغم اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه الخميس، بحسب سكاي نيوز عربية. وقالت مصادر طبية في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين تم نقلها إلى أحد المستشفيات في جنوبي غزة. وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في غزة بأن مقاتلات إسرائيلية أغارت عدة مرات على موقعين لحركة الجهاد في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، عقب إطلاق عدة قذائف صاروخية من القطاع على جنوبي إسرائيل، مساء الخميس. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة والمقاتلة، بنحو 9 غارات موقعا غربي رفح، وآخر في خان يونس بـ5 غارات.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الجمعة أنه قصف أهدافا تابعة لحركة الجهاد في غزة، وقال في رسالة عبر تطبيق واتساب إنه ضرب أهدافا للحركة في قطاع غزة.وفي بيان له دان الجيش الإسرائيلي ما وصفه بـ"انتهاك وقف إطلاق النار والصواريخ التي أطلقت ضد إسرائيل"، وأكد في الوقت أنه "مستعد لمواصلة التحرك طالما
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احتجاجات لبنان

صحف لبنان: حكومة تكنو - سياسية برئاسة «الصفدي» خلال أيام

رجحت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم أو بحلول يوم الإثنين المقبل كحد أقصى، بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وذلك بعد أن جرى التوافق على اسم الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، مرشحا توافقيا لرئاسة الحكومة المرتقبة والتي ستكون (تكنو – سياسية) أي مزيج ما بين السياسيين والتكنوقراط. وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، اختار اسم "الصفدي" من بين مجموعة أسماء تم استعراضها خلال اجتماعه مساء أمس مع وزير المالية علي حسن خليل والذي يشغل منصب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وحسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله.
مظاهرات-الجزائر

الأحد المقبل.. انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجزائر

تنطلق يوم الأحد المقبل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالجزائر والمقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها 5 مرشحون. والمرشحون الخمسة هم: «عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل».
راشد الغنوشي

بعد التوافق الأخير.. الغنوشي من المنفى لقبة البرلمان

حَول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس وجهته من رئاسة الحكومة المقبلة إلى رئاسة البرلمان التونسي، بعد انتخابه رئيسا للبرلمان لخمس سنوات مقبلة بـ123 صوتا من أصل 217، بعد دعم حركة "قلب تونس" له. وترقب التوانسة رئيس البرلمان الجديد وسط التوقعات الأولية التي أشارت إلى أن حظوظ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في الفوز بهذا المنصب، والتي أصبحت واقعية، بعد مفاوضات الساعات الأخيرة، التي أفضت إلى توافق غير منتظر بين حزب "حركة النهضة" (52 مقعدًا) وحزب "قلب تونس" (38) ومعهما كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 مقعدا).
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

هل تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

"الحزام الأسود" عملية عسكرية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ يومين، والتي بدأت باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا. وتوالى بعدها العديد من الغارات التي سقط خلالها عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب. واستشهد 34 فلسطينيًّا ثلثهم على الأقل من المدنيين في حين تسببت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء فلسطينيون في إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل. وظلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال الأخير.
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اراضى-فلسطين-النقب

سلطات الاحتلال تصدر أوامر للاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ وتمديد سريان قرار عسكري وتعديل حدود في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لأغراض عسكرية. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم الأربعاء- "إن الإخطارات صدرت عن سلطات الاحتلال في مجمع (مستوطنات غوش عصيون) الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبًا، وتم ذكر المناطق التي سيتم فيها الاستيلاء على الأرض دون أن تحدد المساحات".
قصف-غزة (2)

16 شهيدا في غزة جراء القصف الإسرائيلي

استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 16 شهيدًا منذ الأمس. وقال مصدر طبي فلسطيني إن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استشهد رابع بعد أن استهدفت قوات الاحتلال دراجته النارية في حي الزيتون جنوب غزة. وقصفت قوات الاحتلال قاربًا على شاطئ غزة وقامت قوات الدفاع المدني بإطفاء الحريق الذي اشتعل فيه.
غزة (1)

استشهاد فلسطيني في القصف الإسرائيلي على غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، في تجدد القصف الإسرائيلي، على منازل المواطنين والمواقع والأراضي الزراعية في قطاع غزة. وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد الشاب علاء اشتيوي (32 عاما)، وجرى نقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي. وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، استشهاد المواطن خالد عوض فراج (38 عاما)، في قصف استهدف أرضا زراعية في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.
نتنياهو

استغرق 3 ساعات.. نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في غزة

انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في قطاع غزة، إذ نشر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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