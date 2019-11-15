جرحى في تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

تحرير:التحرير ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

غزة

أصيب فلسطينيان من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لحركة الجهاد في غزة، الجمعة، وذلك على الرغم اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه الخميس، بحسب سكاي نيوز عربية. وقالت مصادر طبية في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين تم نقلها إلى أحد المستشفيات في جنوبي غزة. وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في غزة بأن مقاتلات إسرائيلية أغارت عدة مرات على موقعين لحركة الجهاد في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، عقب إطلاق عدة قذائف صاروخية من القطاع على جنوبي إسرائيل، مساء الخميس. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة والمقاتلة، بنحو 9 غارات موقعا غربي رفح، وآخر في خان يونس بـ5 غارات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الجمعة أنه قصف أهدافا تابعة لحركة الجهاد في غزة، وقال في رسالة عبر تطبيق واتساب إنه ضرب أهدافا للحركة في قطاع غزة.وفي بيان له دان الجيش الإسرائيلي ما وصفه بـ"انتهاك وقف إطلاق النار والصواريخ التي أطلقت ضد إسرائيل"، وأكد في الوقت أنه "مستعد لمواصلة التحرك طالما