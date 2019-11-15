صدام ناري بين نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

نيجيريا

يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء منتخب نيجيريا أمام جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثاني بثلاث نقاط، ويحل منتخب كوت ديفوار ثالثا برصيد ثلاث نقاط أيضًا، بينما تتذيل زامبيا المجموعة بنقطة.

ويسعى المنتخب النيجيري الأولمبي، لمواصلة حملته في الدفاع عن لقبه في البطولة، كما يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل المهمة والتأهل للدور قبل النهائي، من أجل الاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. ويدخل المنتخب النيجيري المباراة وهو يعلم مدى صعوبتها، ولكنه يهدف للحفاظ على لقب البطولة