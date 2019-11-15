رياضة

مدرب البرتغال يدعم رونالدو بعد أزمة ساري

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أعرب فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، عن دعمه الكامل لنجم الفريق وقائده كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة مع مدربه في يوفنتوس، ماوريسيو ساري، وقال سانتوس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كنت أثق في قدرة كريستيانو على المشاركة في اللقاء، مستواه ضد ليتوانيا وضع حدًّا للشكوك المثارة حول حالته البدنية، ولم أشك لحظة في جاهزيته"، وسجل رونالدو هاتريك في شباك ليتوانيا ساهم في فوز عريض لأبطال أوروبا بنتيجة (6- 0)، أمس الخميس، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.
وكان النجم البرتغالي أكد أنه لا يعاني أي آلام؛ ردًا على تصريحات مدربه ساري الذي برر استبداله في مباراتين متتاليتين بسبب إصابة "الدون" في الركبة. إلا أن رونالدو قال في تصريحات قبل مواجهة ليتوانيا: "لفتح هذه النشرة الإخبارية يمكنني منحكم هذه الأخبار: القائد بخير وفي حالة جيدة جدًّا". يذكر أن ساري قرر
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الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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رونالدو وساري

بونوتشي يتعهد بحل أزمة رونالدو وساري

أشار المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لعزمه التحدث مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية اعتراض الأخير على قرارات مدربه في يوفنتوس ماوريسيو ساري، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولية الحالية، وكان رونالدو قد خرج غاضبًا من مباراة ميلان الأخيرة في الكالتشيو، بعد قرار ساري باستبداله عقب مرور 55 دقيقة، إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس مباشرة دون الجلوس على مقاعد البدلاء، كما أساء لمدربه بكلمات مسيئة، وفقًا لتقارير صحفية، وقال بونوتشي في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "كريستيانو رونالدو؟ أحب أن أتطلع للأمام وليس إلى الخلف.
رونالدو وساري

كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
رونالدو وساري

ساري يبرر غضب رونالدو بعد استبداله أمام ميلان

أشار ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم مرور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله، وذلك سبب استبداله في الدقيقة 55 من مباراة أمس أمام ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإيطالي، وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة، وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف".
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