رياضة

كوت ديفوار تسعى لحسم تأهلها عبر بوابة زامبيا

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
كوت ديفوار- زامبيا
كوت ديفوار- زامبيا
يحتضن استاد القاهرة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام زامبيا، ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثاني بثلاث نقاط، ويحل منتخب كوت ديفوار ثالثا برصيد ثلاث نقاط أيضًا، بينما تتذيل زامبيا المجموعة بنقطة.
ويمني المنتخب الإيفواري الأولمبي نفسه بحجز مقعد في الأولمبياد، للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن شارك في أولمبياد بكين 2008. من جانبه يبحث منتخب زامبيا عن العودة لخوض منافسات الأولمبياد بعد غياب طويل، حيث إن الرصاصات النحاسية ظهرت في الأولمبياد مرتين، الأولى في دورة 1980 والثانية في دورة 1988.  وتأهل
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اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
أليو ديانج

الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
تيرى-هنرى

رسالة من هنري إلى جماهير أرسنال بسبب بيبي

طلب النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من مشجعي أرسنال منح الإيفواري نيكولاس بيبي نجم المدفعجية، فرصة للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد لياهو سبورت. وكافح اللاعب الإيفواري، الذي انضم إلى فريق المدفعجية في الصيف الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني، من نادي ليل الفرنسي، لمدة خمس سنوات، من أجل التطور في الملعب لتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة حتى الآن، لكن المهاجم الأسطوري هنري يعتقد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على بيبي بسبب الأداء الضعيف للنادي ككل.
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نيجيريا 1

صدام ناري بين نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم

يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء منتخب نيجيريا أمام جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثاني بثلاث نقاط، ويحل منتخب كوت ديفوار ثالثا برصيد ثلاث نقاط أيضًا، بينما تتذيل زامبيا المجموعة بنقطة.
كوت ديفوار (1)

كوت ديفوار تسعى لحسم تأهلها عبر بوابة جنوب إفريقيا

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجيبوتي سوليمان أحمد دجمال، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وسامويل بوادوتاكام، بينما سيكون بوبو تراوري حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
غانا - الكاميرون (2)

مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب مالي أمام الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت قرعة كأس الأمم منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
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