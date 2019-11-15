الوزراء: لا صحة لتصدير دواجن مصرية فاسدة إلى الخارج

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

رئاسة الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن تصدير وزارة الزراعة دواجن مصرية فاسدة للخارج. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أي دواجن مصرية فاسدة للخارج، وأن جميع الدواجن المصرية سواء المتداولة بالأسواق أو المُصدَّرة للخارج سليمة وآمنة تماماً، مُوضحةً أن عملية تصدير الدواجن تتم وفقًا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، وقواعد الاستيراد لكل دولة.

وأشارت الوزارة، إلى وجود عدد من الشروط والضوابط المتبعة التي يجب توافرها لحصول شركات الدواجن على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للسماح لها بتصدير الدواجن، ومن هذه الشروط: الانضمام إلى برنامج (إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من مرض إنفلونزا الطيور)، والذي يتم فيه أخذ عينات من المنشأة