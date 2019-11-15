هل أقامت الدولة أسوار فولاذية حول العاصمة الجديدة؟

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

العاصمة الإدارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن بناء أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية والأسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، يصل ارتفاعها لـ 7 أمتار. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبناء أي أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية أو الأسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن العاصمة الجديدة تُعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول؛ وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال جميع شرائح المجتمع دون أي حواجز أو أسوار.

وذكرت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤها على مساحة 170 ألف فدان، وبالتالي لا يمكن إنشاء سور يحيط بهذه المساحة الضخمة، مُشيرةً إلى أنه يتم إنشاء أسوار داخلية فقط حول محطات الكهرباء أو المياه أو الجهات السيادية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.وأشارت الشركة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تستهدف