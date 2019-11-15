بونوتشي يتعهد بحل أزمة رونالدو وساري

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

رونالدو وساري

أشار المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لعزمه التحدث مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية اعتراض الأخير على قرارات مدربه في يوفنتوس ماوريسيو ساري، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولية الحالية، وكان رونالدو قد خرج غاضبًا من مباراة ميلان الأخيرة في الكالتشيو، بعد قرار ساري باستبداله عقب مرور 55 دقيقة، إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس مباشرة دون الجلوس على مقاعد البدلاء، كما أساء لمدربه بكلمات مسيئة، وفقًا لتقارير صحفية، وقال بونوتشي في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "كريستيانو رونالدو؟ أحب أن أتطلع للأمام وليس إلى الخلف.

وأضاف: "سيكون هناك وقت للحديث والآن أريد أن أفكر في المنتخب الوطني فقط". وتابع: "رونالدو يلعب مع البرتغال حاليًّا، وهذا يعني أنه جيد من الناحية البدنية والعقلية كما هو الحال دائمًا". وواصل ليوناردو: "عندما نعود إلى تورينو سيكون هناك طرق للمناقشة والتحدث، لا يزال أمامنا العديد من المباريات التي سنحتاج