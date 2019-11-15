حقيقة دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد؟ الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

دم - أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء.. مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، وأن كل أكياس الدم المتوفرة بجميع المستشفيات وبنوك الدم المصرية آمنة تماماً وخالية من أي أمراض. وشددت وزارة الصحة على أن عملية دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته تخضع لرقابة صارمة، وإجراءات وقائية وفقًا للمعايير الصحية العالمية، ولا يسمح بدخولها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض.

وأكدت أن المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم -بكافة الفصائل- بالمستشفيات وبنك الدم الرئيسي والبنوك الفرعية بجميع محافظات الجمهورية كاف تماماً لسد العجز في حالة وجود أي طوارئ.وأشارت الوزارة إلى بدء تطبيق شبكة موحدة تربط بنوك الدم في مصر، لمتابعة أعداد أكياس الدم وعدد الفصائل ومشتقات الدم، لافتةً إلى أن