ليونيل ميسي صداع في رأس مدرب البرازيل

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

ليونيل ميسي

أقر تيتي، مدرب منتخب البرازيل، بأنه لا يستطيع "النوم جيدا" قبل مواجهة منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، وأنه غير قادر على وقف التفكير في كيفية "تحييد" لاعب يمتلك "هذا القدر من الإمكانات الاستثنائية". وجدد تيتي تصريحاته التي أدلى بها خلال النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا حين اعترف، قبل مواجهة الـ(ألبيسيليستي) في نصف النهائي، أن ميسي يحرمه من النوم. وقال المدرب البرازيلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في العاصمة السعودية الرياض: "ليونيل ميسي لاعب مختلف، يتمتع بإمكانات فنية رائعة. لا يمكن إيقاف لاعب كهذا أبدا. سنحاول تقييده".

وواصل مدرب منتخب البرازيل: "نتحدث عن ليونيل ميسي، لاعب مميز. حين كنت في كورينثيانز عجزت عن النوم ثلاثة أيام بسبب التفكير في طريقة إحراز نيمار للأهداف (وكان وقتها يلعب بقميص سانتوس)". ويتواجه المنتخبان الأقوى في أمريكا الجنوبية اليوم بالمملكة العربية السعودية في النسخة الجديدة من السوبركلاسيكو الأمريكي