كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ

بالرغم ان الحاجبين يعتبران مظهر جمال للوجه، لكن لهما دورا أهم يتمثل في منع العرق والماء والرطوبة من الدخول في العين، ولهذا شكلهما مقوسا لكي لا يهبط العرق داخل العين

تحرير:فيروز ياسر ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

كيف يحمي جسمك نفسه؟

بين كل الأوجاع والأمراض في الحياة اليومية، قد يبدو أن جسمك يفشل في مقاومتها بمفرده في كثير من الأحيان، لكن في الحقيقة هناك مغزى أبعد لا تدركه، وذلك لأن تلك الآلام والأعراض الغريبة التي تظهر عليك دليل على أن جسمك أكبر حامي لك. من تنظيم درجة حرارة أعضاءك إلى طرد البكتيريا من أذنيك وعينيك، يعمل جسمك باستمرار لإبقائك في حالة جيدة، لذا هل ترغب في معرفة المزيد حول رموشك واظافرك ووظيفتهما، وكيف يحمي جسمك نفسه؟.. تعرف على التفاصل وفقا لما ذكره موقع Best Life.

التثاؤب لتنظيم درجة حرارة المخ التثاؤب ليس عشوائيا كما تعتقد، فهو يحدث لسبب دقيق، حيث يساعد في تنظيم درجة حرارة دماغك، حسب الخبراء في معهد سميثسونيان. فعند مد الفكين، يزيد معدل تدفق الدم إلى الجمجمة، كما تحدث عملية الاستنشاق في نفس الوقت وبالتالي يغير الهواء درجة حرارة تدفق الدم، وبذلك ينتقل الدم