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كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ

بالرغم ان الحاجبين يعتبران مظهر جمال للوجه، لكن لهما دورا أهم يتمثل في منع العرق والماء والرطوبة من الدخول في العين، ولهذا شكلهما مقوسا لكي لا يهبط العرق داخل العين
تحرير:فيروز ياسر ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
كيف يحمي جسمك نفسه؟
كيف يحمي جسمك نفسه؟
بين كل الأوجاع والأمراض في الحياة اليومية، قد يبدو أن جسمك يفشل في مقاومتها بمفرده في كثير من الأحيان، لكن في الحقيقة هناك مغزى أبعد لا تدركه، وذلك لأن تلك الآلام والأعراض الغريبة التي تظهر عليك دليل على أن جسمك أكبر حامي لك. من تنظيم درجة حرارة أعضاءك إلى طرد البكتيريا من أذنيك وعينيك، يعمل جسمك باستمرار لإبقائك في حالة جيدة، لذا هل ترغب في معرفة المزيد حول رموشك واظافرك ووظيفتهما، وكيف يحمي جسمك نفسه؟.. تعرف على التفاصل وفقا لما ذكره موقع Best Life.
التثاؤب لتنظيم درجة حرارة المخ التثاؤب ليس عشوائيا كما تعتقد، فهو يحدث لسبب دقيق، حيث يساعد في تنظيم درجة حرارة دماغك، حسب الخبراء في معهد سميثسونيان. فعند مد الفكين، يزيد معدل تدفق الدم إلى الجمجمة، كما تحدث عملية الاستنشاق في نفس الوقت وبالتالي يغير الهواء درجة حرارة تدفق الدم، وبذلك ينتقل الدم
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أطعمة-تزيد-من-الالتهابات

اللحوم المصنعة.. أطعمة نتناولها ولا نعرف خطورتها

نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة التي تساعدنا في الوقاية من الالتهابات، للحفاظ على صحة الجهاز المناعي بشكل خاص، وصحة الجسم بشكل عام، وتجنبًا للإصابة بأمراض مزمنة، على الجانب الآخر، توجد أطعمة نتناولها كل يوم، ولا نعرف أنها تحفز من إصابتك بالالتهابات، على سبيل المثال السكريات المصنعة، ومشروب الذرة عالي الفركتوز، حيث يزيد مع معدل الالتهابات، ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن الدهون المصنعة لها تأثير ضار على الصحة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
الكسل-والإرهاق

دراسة: الكسل يؤدي إلى أمراض القلب والسكري

تتزاحم الحياة بالعديد من الأشياء المرهقة، بداية من الذهاب للعمل أو المدرسة، إلى التفكير والتوتر والقلق، وكل ما نحتاج إليه في نهاية اليوم، الرجوع إلى المنزل، للاسترخاء، والحصول على قسط مناسب من الراحة، ولكن لا يعني ذلك، الجلوس على السرير، والاستستلام التام للكسل، لا تفعل ذلك، فأثبتت العديد من الدراسات، أن الكسل يؤدي إلى الموت، فعليك بالتخلص منه والقيام ببعض التمرينات الرياضية، لاستعادة الطاقة مرة أخرى في نهاية يوم طويل من العمل، وذلك نقلًا عن "boldsky".
أهمية-وجبة-الإفطار

5 أطعمة لا تتناولها على الإفطار لخسارة الوزن

نسعى دائمًا إلى فقدان الوزن، لذا نتبع مختلف الأنظمة الغذائية، لفقد الكيلو جرامات، إضافة إلى ذلك ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة التي تزيد من الوزن، على سبيل المثال الوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالدهون المصنعة، فهي لن تزيد من الوزن فقط، بل تؤدي إلى مشكلات صحية مثل أمراض القلب، إضافة إلى ذلك، ينصح بالتوقف عن استهلاك أطعمة محددة في وجبة الإفطار، والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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الطعام-المناسب-لجسمك (2)

كيف تأكل جيدا بالنسبة لعمرك؟ إليك قائمة صحية

اتباع نظام غذائي صحي حسب سنك أمر مهم، فعندما تركز على العناصر الغذائية المفيدة تجعل جسمك يقوم بوظائفه بشكل صحيح، كما أنك تحصل على ما يحتاج إليه وتبقى بعيدا عن المرض ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب من فترة لأخرى. بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وكمية مناسبة من البروتين، واختيار الخبز كامل الدسم، والتركيز على الحلويات، من الأنظمة المتوازنة التي تبقيهم حتى التسعينات. لكن هناك اختلافات في النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية؛ لذا يجب أن تختلف النصيحة المتعلقة بالتغذية باختلاف الفئات العمرية.
السيجارة-الالكترونية

السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين مميتة

منذ فترة طويلة ظهرت السجائر الإلكترونية بديلا للسجائر التقليدية، إذ أعلنت عنها الشركات مدعية أن ليس لها آثار جانبية، كما كان الترويج قائما على أن هذا النوع يساعد الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، ولكن الخوف الذي حدث مؤخرا في مجال الصحة العامة يكشف عن حقيقة مختلفة. في عام 2019، تم الإبلاغ عن آلاف الحالات التي أصيبت بالالتهاب الرئوي نتيجة السجائر الإلكترونية، كما أصبحت مهمة الأطباء معرفة السبب في ما حدث، وتأثير تلك السجائر فى الصحة؛ لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
فقدان -الوزن

«أتكنز وزون».. اهزم وزنك الزائد بـ4 أنظمة غذائية

الشتاء على وشك الاقتراب، وعلى الرغم من التغيرات المناخية التي حدثت خلال الأيام الماضية، كان هذا جرس إنذار لكل شخص لديه وزن زائد وفي غفلة عن التخلص منه قبل دخول فصل الشتاء الذي يشجع على تناول المزيد من الطعام من أجل اكتساب الطاقة اللازمة للتدفئة. أمامك أكثر من شهر قبل أن يبدأ موسم الشتاء الرسمي؛ ولهذا عليك أن تبحث عن نظام غذائي يخلصك من وزنك الزائد في أقرب وقت، وإذا كنت في حيرة من أمرك حول النظام الأكثر فاعلية، فهناك 4 أنظمة يمكنك اتباع أحدها، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Health line.
الجبنة الفيتا

تناول الجبن الفيتا.. صحي ويفيد جسمك كثيرا

إذا كنت من الذين يعرفون جيدا مطبخ الشرق الأوسط، فأنت على دراية بجبن الفيتا ذي الملح الخفيف، كما أنه يعد من أكثر أنواع الأجبان صحةً، خاصة إذا كان مصنوعا من حليب الأغنام أو الماعز العضوي. يحتوي الجبن الفيتا على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات B المعقدة، والريبوفلافين وحامض البانتوثنيك، وفيتامين A، والحديد والفوسفور والزنك. جبن الفيتا الحقيقي لا يصنع من حليب البقر، بل مصنوع بشكل أساسي من حليب الأغنام، إلا أنه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 30% من حليب الماعز.
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