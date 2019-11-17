كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ

بالرغم ان الحاجبين يعتبران مظهر جمال للوجه، لكن لهما دورا أهم يتمثل في منع العرق والماء والرطوبة من الدخول في العين، ولهذا شكلهما مقوسا لكي لا يهبط العرق داخل العين
بين كل الأوجاع والأمراض في الحياة اليومية، قد يبدو أن جسمك يفشل في مقاومتها بمفرده في كثير من الأحيان، لكن في الحقيقة هناك مغزى أبعد لا تدركه، وذلك لأن تلك الآلام والأعراض الغريبة التي تظهر عليك دليل على أن جسمك أكبر حامي لك.
من تنظيم درجة حرارة أعضاءك إلى طرد البكتيريا من أذنيك وعينيك، يعمل جسمك باستمرار لإبقائك في حالة جيدة، لذا هل ترغب في معرفة المزيد حول رموشك واظافرك ووظيفتهما، وكيف يحمي جسمك نفسه؟.. تعرف على التفاصل وفقا لما ذكره موقع Best Life.
التثاؤب
لتنظيم درجة حرارة المخ
التثاؤب
ليس عشوائيا كما تعتقد، فهو يحدث لسبب
دقيق، حيث يساعد في تنظيم درجة حرارة
دماغك، حسب الخبراء في معهد سميثسونيان.
فعند
مد الفكين، يزيد معدل تدفق الدم إلى
الجمجمة، كما تحدث عملية الاستنشاق في
نفس الوقت وبالتالي يغير الهواء درجة
حرارة تدفق الدم، وبذلك ينتقل الدم
التثاؤب
لتنظيم درجة حرارة المخ
التثاؤب
ليس عشوائيا كما تعتقد، فهو يحدث لسبب
دقيق، حيث يساعد في تنظيم درجة حرارة
دماغك، حسب الخبراء في معهد سميثسونيان.
فعند
مد الفكين، يزيد معدل تدفق الدم إلى
الجمجمة، كما تحدث عملية الاستنشاق في
نفس الوقت وبالتالي يغير الهواء درجة
حرارة تدفق الدم، وبذلك ينتقل الدم إلى
الدماغ، وبالنظر إلى مقدار العمل الذي
يقوم به الدماغ كل يوم، فإن هذه الوظيفة
مهمة وقائية للغاية.
يتجمد المخ ليقول
هدأ من استهلاكك
قد
يكون صداع الآيس كريم - المعروف
أيضًا باسم "تجميد
الدماغ"
- مزعجًا،
ولكنه يحدث لسبب ما، حيث كشف بحث أن هذا
الصداع عبارة عن رد فعل لكي تبطيء معدل
استهلاكك للأيس كريم، وذلك لأن الطريقة
التي تاكل بها تزعج دماغك.
يظهر
الهستامين لمهاجمة لعاب البعوض
بعد
حصولك على لدغة من البعوض، تبدأ الحكة
كثيرا، وهذا رد فعل مهم تماما، من أجل
حمايتك من اللعاب الذي دخل إلى جسمك.
بعد
حصولك على اللدغة يصنف الجسم اللعاب الذي
تركه البعوض على أنه جسم غريب، ويالتالي
يخلق جهاز المناعة الهستامين، مما يتسبب
في حكة الجلد حول لدغة البعوض.
زيادة
الوزن أثناء الحمل لتخفيف المواد الكيميائية
على
الرغم من أن الأطباء ينصحون فقط بزيادة
الوزن الصحي أثناء الحمل، إلا أن الحصول
على كيلوجرامات بسيطة وإضافية يمكن أن
تساعد في حماية الجنين من المواد الكيميائية.
يشير
المرض عبر الصلبة العينية
يشير
طبيب العيون، هوانج، أن الصلبة العينية تحمي الهياكل الداخلية للعين، كما أنها
لا توفر حماية داخلية فحسب، بل إنها مؤشر
على وجود مشاكل صحية محتملة كأمراض الكبد،
حيث يحدث اصفرار في العين.
ينمو
الحاجبين لمنع العرق من الدخول في عينيك
بالرغم
ان الحاجبين يعتبران مظهر جمال للوجه،
لكن لهما دورا أهم يتمثل في منع العرق
والماء والرطوبة من الدخول في العين، ولهذا شكلهما
مقوسا لكي لا يهبط العرق داخل العين.
تنام
كثيرا عندما تشعر بالمرض
عندما
لا تشعر أنك بصحة جيدة ، قد تجد نفسك ترغب
في النوم طوال الوقت وهذا طبيعي
تماما، حيث إنها طريقة للشفاء، فوفقا لمجلس النوم الأفضل، فإن أجسامنا أكثر
فاعلية في التخلص من الجراثيم والفيروسات
غير المرغوب فيها أثناء نومنا.
تورم
القدمين ناقوس خطر حول وجود إصابة
يشير
الخبراء في مستشفى الأطفال الوطني إلى
أن التورم ناتج عن زيادة حركة خلايا الدم
البيضاء والسوائل إلى منطقة الالتهاب
بعد نوع من الإصابة أو أثناء المرض، لذلك
، إذا واجهت تورما في اليدين والأصابع
والقدمين والساقين أو أجزاء أخرى من
الجسم، فقد تكون هذه علامة على أن هذا
الجزء من الجسم يحتاج إلى عناية طبية.
يستخدم الأنف كمرشح للهواء
بالرغم أن أنفك يعطي شكلا لوجهك، ولكن له مهمة أخرى تتمثل في تنظيف الهواء الذي يدخل، حيث كشف توماس هورويتز، كاليفورنيا، أن الأنف يطرد الكثير من المهيجات للجيوب الأنفية، حيث يحتوي على المخاط والشعر، فالشعريصفى الجزيئات الأكبر ويصطدم المخاط بجزيئات أصغر".
وبهذا فإن جسمك لديه القدرة على حماية نفسه بطرق لم تكن تعلم عنها شيئا.