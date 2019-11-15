رياضة

يوفنتوس يجدد رغبته في التعاقد مع حارس ميلان

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
يبدو أن يوفنتوس لم يرفع الراية البيضاء في إمكانية ضم جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس قام بمحاولته الأولى لضم دوناروما في عام 2016 أثناء مفاوضات الحارس لتجديد عقده مع ميلان، وعاد اليوفي مجددًا لمحاولة الانقضاض على الصفقة هذا الموسم، بعد أن تعثرت مجددًا مفاوضات التجديد بين ميلان ودوناروما، وينتهي عقد الحارس الشاب مع ميلان في 2021، ويرغب وكيله مينو رايولا في زيادة راتب دوناروما (6 ملايين يورو)، وهو ما يعترض عليه مسؤولو الروسونيري.
وسيغري يوفنتوس، مسؤولي ميلان بالحصول على بطاقة ميريح ديميريل أو دانيللي روجاني، بالإضافة إلى مقابل مادي، من أجل التخلي عن دوناروما في الصيف المقبل. وينوي يوفنتوس عرض حارسه البولندي فويتشيك تشيزني للبيع، قبل أن ينتهي عقده في صيف 2021، إذا نجح النادي في ضم دوناروما. يذكر أن دوناروما خاض 11 مباراة مع
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اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
أليو ديانج

الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
تيرى-هنرى

رسالة من هنري إلى جماهير أرسنال بسبب بيبي

طلب النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من مشجعي أرسنال منح الإيفواري نيكولاس بيبي نجم المدفعجية، فرصة للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد لياهو سبورت. وكافح اللاعب الإيفواري، الذي انضم إلى فريق المدفعجية في الصيف الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني، من نادي ليل الفرنسي، لمدة خمس سنوات، من أجل التطور في الملعب لتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة حتى الآن، لكن المهاجم الأسطوري هنري يعتقد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على بيبي بسبب الأداء الضعيف للنادي ككل.
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كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
رونالدو وساري

رونالدو يخرج عن صمته بعد واقعة ميلان

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، على واقعة استبداله المبكر في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي حسمها يوفنتوس بهدف دون رد بشق الأنفس على ملعب أليانز ستاديوم أول أمس الأحد، وقرر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الدفع بباولو ديبالا بدلًا من رونالدو في الدقيقة 55، ونجح الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز في المباراة، وخرج ساري عقب المباراة، ووجه الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.
ديبالا

ديبالا: يوفنتوس لم يقدم أفضل ما لديه أمام ميلان

أشار المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى أن فريقه يوفنتوس لم يقدم أفضل مستوى لديه في الفوز على ميلان أمس، على ملعب سان سيرو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وشارك ديبالا في الدقيقة 55 بديلا، وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعدما راوغ رومانيولي مدافع ميلان، ليقود البيانكونيري لمواصلة تصدّر الكالتشيو برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر. وقال ديبالا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" عقب المباراة: "أعتقد أنه كان من المهم أن نفوز بغض النظر عن مَن يسجل".
رونالدو وساري

ساري يبرر غضب رونالدو بعد استبداله أمام ميلان

أشار ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم مرور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله، وذلك سبب استبداله في الدقيقة 55 من مباراة أمس أمام ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإيطالي، وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة، وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف".
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