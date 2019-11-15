يوفنتوس يجدد رغبته في التعاقد مع حارس ميلان

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

يوفنتوس

يبدو أن يوفنتوس لم يرفع الراية البيضاء في إمكانية ضم جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس قام بمحاولته الأولى لضم دوناروما في عام 2016 أثناء مفاوضات الحارس لتجديد عقده مع ميلان، وعاد اليوفي مجددًا لمحاولة الانقضاض على الصفقة هذا الموسم، بعد أن تعثرت مجددًا مفاوضات التجديد بين ميلان ودوناروما، وينتهي عقد الحارس الشاب مع ميلان في 2021، ويرغب وكيله مينو رايولا في زيادة راتب دوناروما (6 ملايين يورو)، وهو ما يعترض عليه مسؤولو الروسونيري.

وسيغري يوفنتوس، مسؤولي ميلان بالحصول على بطاقة ميريح ديميريل أو دانيللي روجاني، بالإضافة إلى مقابل مادي، من أجل التخلي عن دوناروما في الصيف المقبل. وينوي يوفنتوس عرض حارسه البولندي فويتشيك تشيزني للبيع، قبل أن ينتهي عقده في صيف 2021، إذا نجح النادي في ضم دوناروما. يذكر أن دوناروما خاض 11 مباراة مع