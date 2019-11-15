جريمة

شك قاتل وفيديو فاضح.. كواليس جريمة شرف في الجيزة

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
جثة
جثة
شك قاتل وزنا محارم وأخ قاتل وزوجة من جهنم، تلخص هذه الكلمات جريمة قتل مؤسفة شهدتها محافظة الجيزة وتحديدا مركز منشأة القناطر، إذ هشم نقاش رأس شقيقه الأكبر بشاكوش ودفن جثته أسفل سلم العقار سكنهما؛ لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، وذلك بعد حضور "هند. س" 17 سنة ربة منزل، ديوان قسم شرطة منشأة القناطر، يوم الأحد الماضي، وأبلغت عن غياب والدها (50 سنة تاجر) مقيم بالعنوان ذاته، منذ يوم الجمعة الماضية، وذلك عقب حدوث مشاجرة بينه وبين عمها "عبدالسلام. ع" 39 سنة نقاش، مقيم بالعنوان ذاته، وأنها تشتبه فى غياب والدها جنائيًّا.
أسفرت جهود البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات إلى صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وباستدعاء عم المبلغة "عبدالسلام" قرر وجود خلافات مع زوجته "نعمة ا. ا" 33 سنة خياطة، منذ 5 أشهر لشكه فى سلوكها وتردد شائعات بانتشار مقطع فيديو جنسى لها مع شقيقه المتغيب حتى شاهده منذ أسبوع تقريبا. يوم الجمعة الماضية
اقرأ المزيد
سلاح-ومخدرات (6)

ضبط أسلحة نارية وذخيرة بمنزل شقيقين في الجيزة

حفاظًا على أمن الوطن من العابثين به، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون ومع توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بوضع خطة للقطاع لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخصوصًا جرائم محرزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها اتجار مزراعين اثنين في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأنهما يتخذان مسكنهما بدائرة المركز وكرا لنشاطهما.
أعمدة-الضغط-العالى-فى-ادفو

سقوط عصابة المشاغبين الخمسة لسرقة أبراج الكهرباء

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بحدوث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالٍ خط "بنى سويف- شرق الكريمات" بدائرة المركز دون حدوث سرقة أو قطع للتيار الكهربائى، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء للوقوف على ملابسات الواقعة.
هيروين

بالقرب من مسكنه.. كمين أوسيم يبدد أحلام تاجر هيروين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وفي ضوء خطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر بكل أنواعهم، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع. م" 39 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه غير المشروع.
وزيرة -الصحة -ومحافظ -بنى -سويف (5)

150 تلميذا وتحليل الوجبات.. تفاصيل حالات التسمم في بني سويف

اطمأنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، على الحالة الصحية لتلاميذ بني سويف، المشتبه في إصابته بالتسمم، بعد شكوتهم من مغص معوى وإسهال وقئ، ونقلهم إلى مستشفيات الفشن وببا وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وراجعت الوزيرة أوجه الرعاية الطبية المقدمة للتلاميذ وتبادلت الحديث معهم وأولياء أومورهم، وأكد مسؤولو الصحة بالمحافظة، خروج كل الحالات المحولة لمستشفى بني سويف، ومستشفى ببا باستثناء حالتين جاري عمل الفحوصات اللازمة لهم تمهيدا لخروجهم مساء اليوم، فيما تبقت 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي، سيخرجون جميعا خلال ساعتين، بعد الإطمئنان على وضعهم الصحي.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

شاهد شقيقه في أحضان زوجته فهشم رأسه ودفنه في المنزل

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق، يرصد لقاءً جنسيا بين رجل وسيدة، تداوله العشرات من أهالي قرية "بهرمس" بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حتى شاهده نقّاش ثلاثيني ليتلقى صاعقة أفقدته القدرة على النطق لثوانٍ، فالمرأة هي زوجته، ترتمي في أحضان شقيقه الذي يكبره بنحو 11 سنة، جن جنونه، وأسرع إلى غرفة شقيقه الذي يقيم معه في نفس العقار أملا في أن يكون الأمر محض كذبة أو تركيبا بواسطة برامج الحاسب الآلي، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما انتهت بقتله مهشم الرأس.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

عامل يهشم رأس خفير قتل نجله بالرصاص في العياط

"ابنك عبد الله اتقتل" جملة كان وقعها على مسامع أب كالصاعقة، تسمّرت قدماه في موضعهما، وفقد القدرة على النطق للحظات، أصيب عقله بشلل أفقده القدرة على التفكير، يحاول استيعاب ما تلقاه للتو، ثورة غضب عارمة تملكت جوارحه، اتخذ قراره بالانتقام ولا شيء سواه، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين، حيث هرول العامل البسيط قاصدا مسرح الجريمة وما أن وقعت عيناه على جثة فلذة كبده مسجاة على الأرض، وتعرف على المتهم بقتله، حتى أسرع تجاهه ممسكا بحجر ليهشم رأسه حتى أرداه قتيلا في الحال.
كلبش

آباء قتلة.. الأول حاول تأديبه والثاني منعه من الكيف

منذ الوهلة الأولى التي يقدم فيها الرجل على الزواج من رفيقة دربه يراوده حلم ولا شيء دونه سرعان ما يتحقق على لسان الطبيب يزف له الخبر السار وأن عليه الانتظار 9 أشهر لاستقبال ولي العهد، يتلهف مرور تلك الأيام حتى يتنامى إلى مسامعه بكاء ذلك الرضيع معلنا حضوره إلى الدنيا، يضحى وجل همه تلبية احتياجاته، يرجو الله أن يمنحه مستقبلا مشرقا يحاول تقويم سلوكه حال تعثرت قدماه وسط الطريق لكن بعض الأحيان ينتهي الدرس التعليمي بوفاة الابن على يد أبيه كما حدث مرتين في محافظة الجيزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
تحديد-جنس-الجنين-من-نظرية-الجمجمة

عامل يقتل «ولي العهد» داخل رحم زوجته في بولاق

لا يخلو عش الزوجية من المشكلات، ترتفع حدتها وسرعان ما تخفت شدتها، عبور الأزمة مشروط بحالة الوفاق بين الزوجين، والتزام كل منهما بالوعود التي قطعها على نفسه قبل عقد القران بمواصلة السير معًا وتخطي العقبات مهما بلغت، لا سيما مع تدخل الأهل وعقلاء الأسرتين، لكن ما سبق لم يتحقق داخل منزل عامل وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة عندما وصل الخلاف إلى مرحلة متطورة، تخللتها وصلة من الضرب المبرح تلقتها الزوجة لتفقد جنينها الذي لم يكد ينمو داخل الرحم فهي في شهرها الثاني.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]