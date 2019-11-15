شك قاتل وفيديو فاضح.. كواليس جريمة شرف في الجيزة

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

جثة

شك قاتل وزنا محارم وأخ قاتل وزوجة من جهنم، تلخص هذه الكلمات جريمة قتل مؤسفة شهدتها محافظة الجيزة وتحديدا مركز منشأة القناطر، إذ هشم نقاش رأس شقيقه الأكبر بشاكوش ودفن جثته أسفل سلم العقار سكنهما؛ لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، وذلك بعد حضور "هند. س" 17 سنة ربة منزل، ديوان قسم شرطة منشأة القناطر، يوم الأحد الماضي، وأبلغت عن غياب والدها (50 سنة تاجر) مقيم بالعنوان ذاته، منذ يوم الجمعة الماضية، وذلك عقب حدوث مشاجرة بينه وبين عمها "عبدالسلام. ع" 39 سنة نقاش، مقيم بالعنوان ذاته، وأنها تشتبه فى غياب والدها جنائيًّا.

أسفرت جهود البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات إلى صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وباستدعاء عم المبلغة "عبدالسلام" قرر وجود خلافات مع زوجته "نعمة ا. ا" 33 سنة خياطة، منذ 5 أشهر لشكه فى سلوكها وتردد شائعات بانتشار مقطع فيديو جنسى لها مع شقيقه المتغيب حتى شاهده منذ أسبوع تقريبا. يوم الجمعة الماضية