جريمة

بالقرب من مسكنه.. كمين أوسيم يبدد أحلام تاجر هيروين

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
هيروين
هيروين
توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وفي ضوء خطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر بكل أنواعهم، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع. م" 39 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق ماعوان مباحث أوسيم، من ضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته (637 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، 22 حصوة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 2 كيلو و72 جراما، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 3 طلقات من ذات العيار، ميزان
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سلاح-ومخدرات (6)

ضبط أسلحة نارية وذخيرة بمنزل شقيقين في الجيزة

حفاظًا على أمن الوطن من العابثين به، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون ومع توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بوضع خطة للقطاع لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخصوصًا جرائم محرزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها اتجار مزراعين اثنين في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأنهما يتخذان مسكنهما بدائرة المركز وكرا لنشاطهما.
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سقوط عصابة المشاغبين الخمسة لسرقة أبراج الكهرباء

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بحدوث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالٍ خط "بنى سويف- شرق الكريمات" بدائرة المركز دون حدوث سرقة أو قطع للتيار الكهربائى، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء للوقوف على ملابسات الواقعة.
جثة

شك قاتل وفيديو فاضح.. كواليس جريمة شرف في الجيزة

شك قاتل وزنا محارم وأخ قاتل وزوجة من جهنم، تلخص هذه الكلمات جريمة قتل مؤسفة شهدتها محافظة الجيزة وتحديدا مركز منشأة القناطر، إذ هشم نقاش رأس شقيقه الأكبر بشاكوش ودفن جثته أسفل سلم العقار سكنهما؛ لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، وذلك بعد حضور "هند. س" 17 سنة ربة منزل، ديوان قسم شرطة منشأة القناطر، يوم الأحد الماضي، وأبلغت عن غياب والدها (50 سنة تاجر) مقيم بالعنوان ذاته، منذ يوم الجمعة الماضية، وذلك عقب حدوث مشاجرة بينه وبين عمها "عبدالسلام. ع" 39 سنة نقاش، مقيم بالعنوان ذاته، وأنها تشتبه فى غياب والدها جنائيًّا.
وزيرة -الصحة -ومحافظ -بنى -سويف (5)

150 تلميذا وتحليل الوجبات.. تفاصيل حالات التسمم في بني سويف

اطمأنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، على الحالة الصحية لتلاميذ بني سويف، المشتبه في إصابته بالتسمم، بعد شكوتهم من مغص معوى وإسهال وقئ، ونقلهم إلى مستشفيات الفشن وببا وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وراجعت الوزيرة أوجه الرعاية الطبية المقدمة للتلاميذ وتبادلت الحديث معهم وأولياء أومورهم، وأكد مسؤولو الصحة بالمحافظة، خروج كل الحالات المحولة لمستشفى بني سويف، ومستشفى ببا باستثناء حالتين جاري عمل الفحوصات اللازمة لهم تمهيدا لخروجهم مساء اليوم، فيما تبقت 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي، سيخرجون جميعا خلال ساعتين، بعد الإطمئنان على وضعهم الصحي.
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قبض-متهم

تفاصيل حلم مشبوه انتهى بعاطل خلف زنزانة قسم أوسيم

لم يدر "أشرف" أن نشاطه غير المشورع في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين المخدر سيفقده نسائم الحرية، زُج به خلف القضبان، بات وحيدا داخل زنزانة ضيقة، تبخرت أحلامه بالثراء السريع، أضحت سرابا وذلك بعدما كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة المستور ونجحت في الإيقاع به على بعد أمتار من منزله بمركز أوسيم شمال المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي إلى مروجي المخدرات.
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مباحث التموين تتصدى لغش التجار وأصحاب المخابز

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
المخدرة

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
هيروين

تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.
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