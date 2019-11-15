بالقرب من مسكنه.. كمين أوسيم يبدد أحلام تاجر هيروين

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

هيروين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وفي ضوء خطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر بكل أنواعهم، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع. م" 39 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق ماعوان مباحث أوسيم، من ضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته (637 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، 22 حصوة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 2 كيلو و72 جراما، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 3 طلقات من ذات العيار، ميزان