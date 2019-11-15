برشلونة يشعر بالندم للتفريط في موهبة آرسنال

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

آرسنال

تشعر إدارة برشلونة بحالة من الندم الكبير، بسبب تفريطها في التعاقد مع صفقة قد تمثل مستقبل العملاق الكتالوني في السنوات المقبلة، وذلك لصالح آرسنال الإنجليزي، وكان البرازيلي جابرييل مارتينيلي، مهاجم آرسنال الواعد، على أعتاب الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، إلا أنه أفلت من جدران البلوجرانا إلى قلعة الجانرز، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مارتينيلي خاض فترة اختبار مع برشلونة ومانشستر يونايتد في الموسم الماضي، قبل أن يوقع مع آرسنال خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

وأشارت إلى أن مارتينيلي صاحب الـ18 عامًا تدرب 4 مرات مع الشياطين الحمر، بينما ظهر مرة واحدة في برشلونة مع فريقي يونيفيل A وB. وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة غضب لدى السكرتارية الفنية في برشلونة الآن، بسبب تفويت فرصة التعاقد مع موهبة مثل مارتينيلي. وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن مارتينيلي انتقل إلى آرسنال