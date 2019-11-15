رياضة

برشلونة يشعر بالندم للتفريط في موهبة آرسنال

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
آرسنال
آرسنال
تشعر إدارة برشلونة بحالة من الندم الكبير، بسبب تفريطها في التعاقد مع صفقة قد تمثل مستقبل العملاق الكتالوني في السنوات المقبلة، وذلك لصالح آرسنال الإنجليزي، وكان البرازيلي جابرييل مارتينيلي، مهاجم آرسنال الواعد، على أعتاب الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، إلا أنه أفلت من جدران البلوجرانا إلى قلعة الجانرز، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مارتينيلي خاض فترة اختبار مع برشلونة ومانشستر يونايتد في الموسم الماضي، قبل أن يوقع مع آرسنال خلال الميركاتو الصيفي الأخير.
وأشارت إلى أن مارتينيلي صاحب الـ18 عامًا تدرب 4 مرات مع الشياطين الحمر، بينما ظهر مرة واحدة في برشلونة مع فريقي يونيفيل A وB. وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة غضب لدى السكرتارية الفنية في برشلونة الآن، بسبب تفويت فرصة التعاقد مع موهبة مثل مارتينيلي. وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن مارتينيلي انتقل إلى آرسنال
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اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
أليو ديانج

الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
تيرى-هنرى

رسالة من هنري إلى جماهير أرسنال بسبب بيبي

طلب النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من مشجعي أرسنال منح الإيفواري نيكولاس بيبي نجم المدفعجية، فرصة للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد لياهو سبورت. وكافح اللاعب الإيفواري، الذي انضم إلى فريق المدفعجية في الصيف الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني، من نادي ليل الفرنسي، لمدة خمس سنوات، من أجل التطور في الملعب لتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة حتى الآن، لكن المهاجم الأسطوري هنري يعتقد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على بيبي بسبب الأداء الضعيف للنادي ككل.
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ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
يورجن كلوب

يورجن كلوب يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر. وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5، وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.
كلوب (1)

رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.
فريق ليفربول

في مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول إلى ربع نهائي الكأس

في مباراة مثيرة، شهدت تسجيل عشرة أهداف في وقتها الأصلي، تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على آرسنال بنتيجة (5- 4)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلها، في لقاء أقيم على ملعب آنفيلد، وسجل أهداف آرسنال كل من لوكاس تورييرا وجابرييل مارتينيلي وأينسلي مايتلاند نايلز وجو ويلوك، فيما أحرز أهداف ليفربول كل من شكودران موستافي بالخطأ في مرماه، وجيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين وديفوك أوريجي.
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