طاهر محمد طاهر: كل المنتخبات تخاف من الفراعنة

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

طاهر محمد طاهر

أشاد طاهر محمد طاهر، نجم المنتخب الوطني ونادي المقاولون العرب، بزملائه في المنتخب الأولمبي بعد الفوز على الكاميرون 2- 1 في الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وقال طاهر محمد طاهر، لقناة القاهرة والناس: "أنا مستمر في معسكر المنتخب الأولمبي رغم استبعادي من قائمة البطولة بسبب الإصابة، وبالطبع كنت أتمنى المشاركة في المباريات، ولكن سأبقى داعما لزملائي الذين يقدمون عروضا قوية".

وأشار مهاجم المقاولون "كل منتخبات البطولة تخاف الآن من منتخب مصر، نحن الأقوى هجوما وحققنا 3 انتصارات متتالية، وأثق في زملائي، وإن شاء الله يوم 22 نوفمبر سنرفع كأس البطولة". وتأهل المنتخب الأوليمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب، للدور قبل النهائي متصدرا المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات أمام مالي (1- 0)