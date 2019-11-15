رياضة

طاهر محمد طاهر: كل المنتخبات تخاف من الفراعنة

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
أشاد طاهر محمد طاهر، نجم المنتخب الوطني ونادي المقاولون العرب، بزملائه في المنتخب الأولمبي بعد الفوز على الكاميرون 2- 1 في الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وقال طاهر محمد طاهر، لقناة القاهرة والناس: "أنا مستمر في معسكر المنتخب الأولمبي رغم استبعادي من قائمة البطولة بسبب الإصابة، وبالطبع كنت أتمنى المشاركة في المباريات، ولكن سأبقى داعما لزملائي الذين يقدمون عروضا قوية".
وأشار مهاجم المقاولون "كل منتخبات البطولة تخاف الآن من منتخب مصر، نحن الأقوى هجوما وحققنا 3 انتصارات متتالية، وأثق في زملائي، وإن شاء الله يوم 22 نوفمبر سنرفع كأس البطولة". وتأهل المنتخب الأوليمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب، للدور قبل النهائي متصدرا المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات أمام مالي (1- 0)
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اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
أليو ديانج

الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
تيرى-هنرى

رسالة من هنري إلى جماهير أرسنال بسبب بيبي

طلب النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من مشجعي أرسنال منح الإيفواري نيكولاس بيبي نجم المدفعجية، فرصة للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد لياهو سبورت. وكافح اللاعب الإيفواري، الذي انضم إلى فريق المدفعجية في الصيف الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني، من نادي ليل الفرنسي، لمدة خمس سنوات، من أجل التطور في الملعب لتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة حتى الآن، لكن المهاجم الأسطوري هنري يعتقد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على بيبي بسبب الأداء الضعيف للنادي ككل.
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقى غريب للجماهير: «تعالوا ومش هانخذلكم»

كشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه سعيد بالحضور الجماهيرى فى مباراة مالي وازدياد العدد فى اللقاء الثاني أمام غانا، كما يطمع غريب فى الزيادة فى المباريات المقبلة، فى إطار المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة، وقال شوقى غريب للجماهير: "تعالوا ومش هانخذلكم.. ومباراة غانا كانت أفضل دليل على ذلك، بتقديم كرة تليق بمصر والفوز وتصدر المجموعة".
شوقي غريب

شوقي غريب: لم أستقر على تشكيل مواجهة الكاميرون

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لم يستقر حتى الآن على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الكاميرون المقبلة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بأنه سيعقد اجتماعا بالجهاز الفني للفريق اليوم لتحديد التشكيلة المناسبة وما إذا كانت هناك تغييرات من عدمها خلال المباراة المرتقبة. وقال شوقي غريب، إنه إذا كانت هناك تغييرات في التشكيل لن تكون على حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق وبما يخلق نوعا من التوازن.
شوقي غريب

غريب: لم نصل للهدف المحدد.. والجمهور سبب عبور غانا

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن مباراة الكاميرون، ستكون مهمه لأن المنتخب لم يصل للهدف المحدد له خاصة أن مصلحة الفراعنة أن نكون أول المجموعة واللعب على استاد القاهرة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "سعيد بحضور الجماهير خاصه وإن مباراة غانا شهدت كثيرا من الحضور الجماهيري، وهو ما أدى إلى سيطرتنا على اللقاء والفوز بسبب استمرارية الضغط على غانا".
غانا

ماذا قدم الفراعنة أمام النجوم السوداء؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
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