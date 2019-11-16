حضري المارينج وشجعي أطفالك على الحلوى المنزلية

تحرير:فيروز ياسر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

المارينج

ينجذب الأطفال دائما إلى الحلوى ذات الألوان المختلفة، ولهذا يحبون تناول المصاصات وغيرها من الحلويات التي تحتوي على ألوان صناعية، وإذا كنتِ تخافين على صح أطفالك وتحاولين البحث عن طرق بسيطة لصنع حلوة يفضلونها ولكن بطرق مبتكرة، فإن المارينج من الأنواع المفضلة ليس لصغارك فقط، بل للكبار أيضا، وهذه الحلوى ليست وليدة هذا العصر بل إنها تصنع منذ وقت طويل، وبدلا من شرائها من الخارج فيمكنك تحضريها في 30 دقيقة وبكميات كافية وبالتالي تسعدين اطفال وتضمنين ما يتناولونه.

المكونات 5 بياض بيض كوب وربع سكر أبيض نكهه ليمون أو فانيليا رشه ملح طريقة التحضير - قد تعانين عندما تفصلين الصفار عن البياض، لكن الأمر سهلا ويحتاج إلى تركيز فقط لحظة الفصل. - ضعي بياض البيض ثم الفانيليا في طبق واضربيه بالمضرب الكهربائي حتى يصبح مثل الفوم. - ضيفي السكر إلى بياض البيض المضروب