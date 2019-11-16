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حضري المارينج وشجعي أطفالك على الحلوى المنزلية

تحرير:فيروز ياسر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
المارينج
المارينج
ينجذب الأطفال دائما إلى الحلوى ذات الألوان المختلفة، ولهذا يحبون تناول المصاصات وغيرها من الحلويات التي تحتوي على ألوان صناعية، وإذا كنتِ تخافين على صح أطفالك وتحاولين البحث عن طرق بسيطة لصنع حلوة يفضلونها ولكن بطرق مبتكرة، فإن المارينج من الأنواع المفضلة ليس لصغارك فقط، بل للكبار أيضا، وهذه الحلوى ليست وليدة هذا العصر بل إنها تصنع منذ وقت طويل، وبدلا من شرائها من الخارج فيمكنك تحضريها في 30 دقيقة وبكميات كافية وبالتالي تسعدين اطفال وتضمنين ما يتناولونه.
المكونات  5 بياض بيض كوب وربع سكر أبيض  نكهه ليمون أو فانيليا رشه ملح طريقة التحضير - قد تعانين عندما تفصلين الصفار عن البياض، لكن الأمر سهلا ويحتاج إلى تركيز فقط لحظة الفصل. - ضعي بياض البيض ثم الفانيليا في طبق واضربيه بالمضرب الكهربائي حتى يصبح مثل الفوم. - ضيفي السكر إلى بياض البيض المضروب
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الخرشوف غني بالحديد.. حضريه لأسرتك على الغداء

على الرغم من شكله غير المألوف، لكن الخرشوف الموجود وسط الأنواع المختلفة من الخضروات مهدر حقه، فالكثير يعرفونه لكن لا يدركون قيمته الصحية والعناصر الغذائية التي يحملها. الخرشوف موجود في كل بلدان العالم، وخاصة الدول العربية، وبالطبع تختلف مسمياته في بعض الدول، فقلب تلك الثمرة له طعم مميز خاصة عند حشوه باللحم المفروم والتركيز على إضافات أخرى. إذا لم تحضري الخرشوف على مائدتك من قبل، فيمكنك شرائه وتحضيره باللحم المفروم والمضاف إليه جبن الموتزريلا.
بطاطا بالكراميل

جددي في الحلويات وحضري البطاطا بالكراميل

البطاطا من التسالى المهمة في كل وقت من السنة، لكن في الشتاء خصوصا، وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة التي نحتاجها للدفء، كما تحتوي على العناصر الغذائية المهمة والتي قد تكون ناقصة في بعض الأحيان. والبطاطا المشوية من أكثر الأشكال شيوعا، وبالرغم من الطعم المتعارف عليه، ستكونين بحاجة إلى التغيير وتجربة طريقة جديدة تسعد أسرتك، وتناسب كل الأذواق، ولهذا يمكنك تحضير صينية بطاطا بالكراميل مليئة بالطاقة وحلوى لذيذة يمكن تناولها بعد الغداء أو تقديمها للضيوف مع مشروب ساخن مفضل.
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«المحشي مش بس كوسة».. اعرفي أنواعا جديدة على سفرتك

يشتهر الشعب المصري ببعض الأكلات المميزة التي يحبها كل من يزور مصر؛ على سبيل المثال، الملوخية وطبق الكشري والمحاشي بأنواعها من أهم الأصناف التي تجدها على السفرة المصرية في المناسبات والعزومات. في السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق مختلفة لعمل المحشي الذي يختلف إعداده من بلد إلى آخر، فالبعض يعتمد فيه على الخضار، أو الأرز أو اللحمة المفرومة، اعرفي طرقا جديدة لعمل الكرنب أو الباذنجان وغيرهما من أنواع المحاشي الجديدة التي يمكنك تجهيزها في المنزل بسهولة، لدعوة ضيوفك في العزومات.
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نظام غذائي لانقطاع الدورة الشهرية.. تجنبي السكريات

يعتبر انقطاع الدورة الشهرية عملية بيولوجية طبيعية وجزء طبيعي عند وصول المرأة إلى سن اليأس، ولكن في كثير من الأحيان تصاحبها أعراض تغير روتين الحياة من بينها الأرق والهبات الساخنة، الاكتئاب وضعف الحالة الصحية. وبالنسبة لكل امرأة حتى التي تواجه أعراضا بسيطة، فإن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية طويلة الأجل مثل أمراض القلب وهشاشة العظام، ورغم أن الأعراض قد تكون صعبة، إلا أن انقطاع الدورة يمثل فرصة عظيمة لتقييم حالتك الصحية بشكل عام.
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دراسة: كلما عانقت أطفالك أكثر.. تطورت أدمغتهم

الحب يعمل بطرق غامضة، كما اتضح أن الحب والمودة ضروريان لتحقيق النمو العاطفي والجسدي الإيجابي الأمثل، ومن المهم القول إن العناق أفضل شيء متبادل بين الطرفين للتعبير عن الحب، حيث كشفت دراسة جديدة أن معانقة الأطفال تساعد في تطور أدمغتهم. الأوكسيتوسين هو هرمون وناقل عصبي راقبه العلماء منذ فترة طويلة، حيث اكتشفوا أنه ضروري في عملية الولادة، حيث يحفز تقلصات الرحم والرضاعة، كما وجدت الباحثون دوره العميق الذي يتمثل في التأثير على التفاعل الاجتماعي، أطلق عليه فيما بعد"هرمون الحب"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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5 طقوس صباحية تفقدك دهون البطن بدون مجهود

أنت الآن في مرحلة صعبة، ففصل الشتاء على وشك الاقتراب والتغيرات المناخية تؤثر على شهيتك وتجعلك تتناول المزيد من الطعام، وإذا كان في نيتك التخلص من الدهون في البطن، فإن القرارات الصحيحة التي تتخذها في بداية يومك هي المفتاح لكل شيء. هناك بعض الطقوس الصباحية التي يمكن أن تهيأ لك نجاحك في فقدان وزنك وخاصة دهون البطن وبدون اتباع نظام غذائي معين، حيث تقول أخصائية التغذية، سوسي باريل، إن أشياء مثل تناول وجبة فطور ممتلئة بالبروتين وإضافة القليل من الكافيين إلى نظامك الغذائي أول شيء يمكن أن يحدث فرقا.
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كيف تأكل جيدا بالنسبة لعمرك؟ إليك قائمة صحية

اتباع نظام غذائي صحي حسب سنك أمر مهم، فعندما تركز على العناصر الغذائية المفيدة تجعل جسمك يقوم بوظائفه بشكل صحيح، كما أنك تحصل على ما يحتاج إليه وتبقى بعيدا عن المرض ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب من فترة لأخرى. بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وكمية مناسبة من البروتين، واختيار الخبز كامل الدسم، والتركيز على الحلويات، من الأنظمة المتوازنة التي تبقيهم حتى التسعينات. لكن هناك اختلافات في النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية؛ لذا يجب أن تختلف النصيحة المتعلقة بالتغذية باختلاف الفئات العمرية.
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