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حضري المارينج وشجعي أطفال على الحلوى المنزلية

تحرير:فيروز ياسر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
المارينج
المارينج
ينجذب الأطفال دائما إلى الحلوى ذات الألوان المختلفة، ولهذا يحبون تناول المصاصات وغيرها من الحلويات التي تحتوي على ألوان صناعية، وإذا كنتِ تخافين على صح أطفالك وتحاولين البحث عن طرق بسيطة لصنع حلوة يفضلونها ولكن بطرق مبتكرة، فإن المارينج من الأنواع المفضلة ليس لصغارك فقط، بل للكبار أيضا، وهذه الحلوى ليست وليدة هذا العصر بل إنها تصنع منذ وقت طويل، وبدلا من شرائها من الخارج فيمكنك تحضريها في 30 دقيقة وبكميات كافية وبالتالي تسعدين اطفال وتضمنين ما يتناولونه.
المكونات  5 بياض بيض كوب وربع سكر أبيض  نكهه ليمون أو فانيليا رشه ملح طريقة التحضير - قد تعانين عندما تفصلين الصفار عن البياض، لكن الأمر سهلا ويحتاج إلى تركيز فقط لحظة الفصل. - ضعي بياض البيض ثم الفانيليا في طبق واضربيه بالمضرب الكهربائي حتى يصبح مثل الفوم. - ضيفي السكر إلى بياض البيض المضروب
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جددي في الحلويات وحضري البطاطا بالكراميل

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«المحشي مش بس كوسة».. اعرفي أنواعا جديدة على سفرتك

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نظام غذائي لانقطاع الدورة الشهرية.. تجنبي السكريات

يعتبر انقطاع الدورة الشهرية عملية بيولوجية طبيعية وجزء طبيعي عند وصول المرأة إلى سن اليأس، ولكن في كثير من الأحيان تصاحبها أعراض تغير روتين الحياة من بينها الأرق والهبات الساخنة، الاكتئاب وضعف الحالة الصحية. وبالنسبة لكل امرأة حتى التي تواجه أعراضا بسيطة، فإن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية طويلة الأجل مثل أمراض القلب وهشاشة العظام، ورغم أن الأعراض قد تكون صعبة، إلا أن انقطاع الدورة يمثل فرصة عظيمة لتقييم حالتك الصحية بشكل عام.
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كيف تأكل جيدا بالنسبة لعمرك؟ إليك قائمة صحية

اتباع نظام غذائي صحي حسب سنك أمر مهم، فعندما تركز على العناصر الغذائية المفيدة تجعل جسمك يقوم بوظائفه بشكل صحيح، كما أنك تحصل على ما يحتاج إليه وتبقى بعيدا عن المرض ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب من فترة لأخرى. بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وكمية مناسبة من البروتين، واختيار الخبز كامل الدسم، والتركيز على الحلويات، من الأنظمة المتوازنة التي تبقيهم حتى التسعينات. لكن هناك اختلافات في النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية؛ لذا يجب أن تختلف النصيحة المتعلقة بالتغذية باختلاف الفئات العمرية.
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السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين مميتة

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