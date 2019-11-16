دراسة: الكسل يؤدي إلى أمراض القلب والسكري

نمط الحياة غير المستقرة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، والسمنة ، والمرض العقلي ، والخرف في جميع أنحاء العالم. ، لذا عليك باستغلال الوقت جيدًا.

تحرير:إسراء سليمان ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الكسل

تتزاحم الحياة بالعديد من الأشياء المرهقة، بداية من الذهاب للعمل أو المدرسة، إلى التفكير والتوتر والقلق، وكل ما نحتاج إليه في نهاية اليوم، الرجوع إلى المنزل، للاسترخاء، والحصول على قسط مناسب من الراحة، ولكن لا يعني ذلك، الجلوس على السرير، والاستستلام التام للكسل، لا تفعل ذلك، فأثبتت العديد من الدراسات، أن الكسل يؤدي إلى الموت، فعليك بالتخلص منه والقيام ببعض التمرينات الرياضية، لاستعادة الطاقة مرة أخرى في نهاية يوم طويل من العمل، وذلك نقلًا عن "boldsky".

أنه ليس أنت فقط، ولكن العالم كله مليء بالأشخاص الذين يعانون من الكسل، على الجانب الآخر، يوجد آخرين يشعرون بالمتعة عند التوقف عن القيام بأي شيء، فأثبتت دراسة جديدة أن عدد كبير من الأشخاص حول العالم، يفضلون الجلوس على الأريكة، أكثر من التنزه مع الأصدقاء، والاستمتاع بالهواء النقي، وبالرغم من وجود العديد