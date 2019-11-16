صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

دراسة: الكسل يؤدي إلى أمراض القلب والسكري

نمط الحياة غير المستقرة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، والسمنة ، والمرض العقلي ، والخرف في جميع أنحاء العالم. ، لذا عليك باستغلال الوقت جيدًا.
تحرير:إسراء سليمان ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الكسل
الكسل
تتزاحم الحياة بالعديد من الأشياء المرهقة، بداية من الذهاب للعمل أو المدرسة، إلى التفكير والتوتر والقلق، وكل ما نحتاج إليه في نهاية اليوم، الرجوع إلى المنزل، للاسترخاء، والحصول على قسط مناسب من الراحة، ولكن لا يعني ذلك، الجلوس على السرير، والاستستلام التام للكسل، لا تفعل ذلك، فأثبتت العديد من الدراسات، أن الكسل يؤدي إلى الموت، فعليك بالتخلص منه والقيام ببعض التمرينات الرياضية، لاستعادة الطاقة مرة أخرى في نهاية يوم طويل من العمل، وذلك نقلًا عن "boldsky".
أنه ليس أنت فقط، ولكن العالم كله مليء بالأشخاص الذين يعانون من الكسل، على الجانب الآخر، يوجد آخرين يشعرون بالمتعة عند التوقف عن القيام بأي شيء، فأثبتت دراسة جديدة أن عدد كبير من الأشخاص حول العالم، يفضلون الجلوس على الأريكة، أكثر من التنزه مع الأصدقاء، والاستمتاع بالهواء النقي، وبالرغم من وجود العديد
اقرأ المزيد
أهمية-وجبة-الإفطار

5 أطعمة لا تتناولها على الإفطار لخسارة الوزن

نسعى دائمًا إلى فقدان الوزن، لذا نتبع مختلف الأنظمة الغذائية، لفقد الكيلو جرامات، إضافة إلى ذلك ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة التي تزيد من الوزن، على سبيل المثال الوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالدهون المصنعة، فهي لن تزيد من الوزن فقط، بل تؤدي إلى مشكلات صحية مثل أمراض القلب، إضافة إلى ذلك، ينصح بالتوقف عن استهلاك أطعمة محددة في وجبة الإفطار، والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
مزيلات-العرق-وسرطان-الثدي

الأطباء يحذرون: الأعشاب تتداخل مع علاجات سرطان الثدي

خلال الفترة الأخيرة، حذر الأطباء من أن كريمات الجلد والعلاجات العشبية قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدي، وذلك لأنه خلال المراحل المتقدمة من المرض الخبيث، غالبا ما تنتشر مشكلات جلدية ويحاول المرضى تهدئتها بالكريمات والأعشاب. كشف الباحثون من كلية الطب نوفا في البرتغال، عن أن المنتجات المستخدمة تؤخر التئام الجروح وتتداخل مع العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي، ومن بين العلاجات العشبية الكركم والجنسنج، فقد توقف الدم عن التجلط وتزيد من الندبات، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

5 أشياء لا تفعلها قبل ممارسة الرياضة

عند الاستيقاظ في الصباح، أول ما نفكر به تناول وجبة من الإفطار، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية، للحصول على الطاقة اللازمة، وفقد مزيد من السعرات الحرارية، ولكن توجد بعض من الأشياء المهمة، التي لا يجب القيام بها قبل ممارسة التمرينات الرياضية، على سبيل المثال، وضع لوشن على الجسم، وتناول مشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وتناول وجبة تحتوي على العديد من المكونات الغذائية، وممارسة تمرين مكثف في تمرينات التحمية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
اقرأ المزيد من الأخبار
مرض-السكرى

لمحاربة مرض السكري.. تعرف على الأسباب والأعراض

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي ما زالت تتصدر الأمراض التي يصاب بها ملايين الأشخاص، ومع التقدم والتطور، لا يوجد علاج ثابت وسريع المفعول، سوى تغيير أسلوب الحياة، والتعايش معه بشكل سليم، بجانب ذلك، يفضل عمل فحوصات للكشف عن الأعراض سريعًا، وتقليلها، منعًا لحدوث مضاعفات، تضر بالعين والكلى، بجانب ذلك ضعف السمع والحالات الجلدية، مع فقد القدرة على التنفس، خاصة أثناء الليل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "mayoclinic".
حلاوة- المولد- بالسيدة (3)

«حلاوة المولد» عادة.. ولكنها تؤثر في سكر الدم

يهتم المصريون دائمًا بالطقوس التي سافرت إليهم عبر السنوات، خاصة إذا تعلقت المناسبة بالطعام، ومن أهمها "حلاوة المولد"، التي تحتل مكانة كبيرة لدى المسلمين؛ لأنها من علامات الترحيب بذكرى المولد النبوي الشريف، وترجع أصول هذه المناسبة إلى العصر الفاطمي، ولكن الإفراط في تناولها تنتج عنه مشكلات صحية بالغة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من السكر، ما يشكل خطرًا على مرضى السكري ومرضى ضغط الدم؛ لذا لا بد من الاعتدال في تناولها، حتى لا تنتج عنها مضاعفات صحية بالغة تصل إلى السمنة وأمراض القلب.
نط الحبل

مارس رياضة «نط الحبل».. تخلصك من الدهون والأمراض

خلال الفترة الأخيرة، ركزت الأبحاث على أهمية ممارسة التمارين الرياضية من أجل محاربة الأمراض المميتة، ونط الحبل من أنواع الكارديو التي تساعد على حرق الدهون في الجسم وفقدان الوزن، كما أنه تمرين بسيط وفعال، ويستخدمه البعض للإحماء، لكن في الحقيقة يحمل الكثير من الفوائد التي يمكن أن يقدمها، والتي لا تقتصر على نشاط العضلات. تمرين نط الحبل من التمارين التي تحرك الجسم بالكامل، كما يركز عليه الرياضيون، وعلى الرغم من أنك قد تشعر بالتعب عند ممارسته، فإن عليك معرفة فوائده، حسبما ذكرها موقع Style craze.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]