دراسة: الكسل يؤدي إلى أمراض القلب والسكري

نمط الحياة غير المستقرة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، والسمنة ، والمرض العقلي ، والخرف في جميع أنحاء العالم. ، لذا عليك باستغلال الوقت جيدًا.
تتزاحم الحياة بالعديد من الأشياء المرهقة، بداية من الذهاب للعمل أو المدرسة، إلى التفكير والتوتر والقلق، وكل ما نحتاج إليه في نهاية اليوم، الرجوع إلى المنزل، للاسترخاء، والحصول على قسط مناسب من الراحة، ولكن لا يعني ذلك، الجلوس على السرير، والاستستلام التام للكسل، لا تفعل ذلك، فأثبتت العديد من الدراسات، أن الكسل يؤدي إلى الموت، فعليك بالتخلص منه والقيام ببعض التمرينات الرياضية، لاستعادة الطاقة مرة أخرى في نهاية يوم طويل من العمل، وذلك نقلًا عن "boldsky".
أنه ليس أنت فقط، ولكن العالم كله مليء بالأشخاص الذين يعانون من الكسل، على الجانب الآخر، يوجد آخرين يشعرون بالمتعة عند التوقف عن القيام بأي شيء، فأثبتت دراسة جديدة أن عدد كبير من الأشخاص حول العالم، يفضلون الجلوس على الأريكة، أكثر من التنزه مع الأصدقاء، والاستمتاع بالهواء النقي، وبالرغم من وجود العديد
أنه ليس أنت فقط، ولكن العالم كله مليء بالأشخاص الذين يعانون من الكسل، على الجانب الآخر، يوجد آخرين يشعرون بالمتعة عند التوقف عن القيام بأي شيء، فأثبتت دراسة جديدة أن عدد كبير من الأشخاص حول العالم، يفضلون الجلوس على الأريكة، أكثر من التنزه مع الأصدقاء، والاستمتاع بالهواء النقي، وبالرغم من وجود العديد من المنصات التي تهتم بالصحة، والآليات المتعلقة بالنظم الغذائية، والتخسيس وفقدان الوزن، إضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية الحديثة، يوجد العديد من الأشخاص حول العالم، مصابين بالكسل، بل ويستمتعون بذلك أيضًا.
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ومع اعتبار التمارين جزءًا طبيعيًا من حياتك اليومية، يبدو أننا لا نعمل بشكل جيد في جميع جوانب الحياة الأخرى، فأثبتت التقارير الحالية زيادة عدد الأشخاص، الذين لا يتبعون أسلوب حياة صحي، ولا يقومون بأي نشاط على الإطلاق، فأجسامنا خلقت للحركة، وظهر ذلك منذ القدم، عندما كان يعمل أجدادنا في الزراعة والصيد، فهل السب في ذلك هو "التكنولوجيا"؟
وفقًا للتقارير الحديثة، لم تلتزم واحدة تقريبًا من كل ثلاث نساء و واحد من كل أربعة رجال في جميع أنحاء العالم، بالمستويات الموصى بها من النشاط البدني (والتي لا تقل عن 150 دقيقة من متوسط النشاط البدني ، أو 75 دقيقة من التمارين كل أسبوع)، وبالرغم من أن التكنولوجيا جعلتنا على قدر كبير من التقدم والتطور، قررنا أيضًا أن الحركة لا لزوم لها، قد سهلت التكنولوجيا الحياة بشكل كبير، ومع كل التقدم في توفير الوقت والمال، قللت من قدرتنا على بذل مجهود، وأصبحنا نشعر بالكسل الدائم.
يبدو أن طريقة حياتنا الكسولة يمكن أن تقربنا من مشكلات صحية عديدة، وذلك وفقًا للتقارير الحديثة، أصبح أسلوب الحياة، هو المساهم الرئيسي (أو الوحيد) في العديد من المشكلات الصحية والمخاطر، إضافة إلى ذلك، نمط حياة كسول يمكن أن يسبب مشاكل صحية حادة وقد تمكنت الدراسة الحديثة من الإشارة إلى أن نمط الحياة غير المستقرة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، والسمنة ، والمرض العقلي ، والخرف في جميع أنحاء العالم.
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كما أشارت الدراسة أيضًا إلى أن كل أسبوع تقضيه غير نشط يعادل تقريبًا تدخين مجموعة كاملة من السجائر، كما يؤدي عدم النشاط عند الأطفال إلى السمنة وانخفاض الأداء الدراسي، بينما في البالغين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدلات الإنتاج، وبالنسبة لكبار السن، يقلل الكسل من جودة الحياة، ومن جانب آخر، لايؤدي الكسل إلى مشكلات صحية فقط، ولكن يشعرك أيضًا بالتعاسة.
وللتغلب على أسلوب الحياة النمطي، عليك باتباع النصائح الآتية:
1-اجعل أهدافك قابلة للإدارة
2-إنشاء خطة عمل
3- استخدم نقاط القوة الخاصة بك
4-الحديث الإيجابي بدلاً من الحديث السلبي عن الذات
5-تعرف على إنجازاتك
6-تناول الأطعمة الغنية بالبروتين ، حيث إنها تساعد على زيادة مستويات الطاقة.
7-التوقف عن التدخين
8- تجنب الأطعمة السكرية
9-شرب كميات كافية من الماء
10- احصل على قسط كافٍ من النوم والراحة
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