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الحكومة توضح حقيقة خصخصة مصانع الغزل والنسيج

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اتجاه الحكومة نحو خصخصة مصانع الغزل والنسيج. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصانع الغزل والنسيج التابعة للوزارة. وأشارت إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات المصرية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.
وأوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف العام، منها نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية، لافتةً إلى أنه جار
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: التطور الرقمي سرق براءة أطفالنا وأحلامهم

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن حقوق الطفل في الإسلام متنوعة ومحمية بعقوبات شرعية رادعة، وتمثل هذه الحقوق مقصدا مقدسا من مقاصد الإسلام، ومبررا من مبررات الشرائع الإلهية، ومنها تقديم الأم المسيحية أو اليهودية في حضانة طفلها على الأب المسلم في حالة الانفصال أو الطلاق، وكذلك حق الطفل على أبيه في أن يختار له اسما حسنا لا يعرضه للسخرية والاستهزاء، أو يضطره إلى الانطواء أو التوحد.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة.. الوزراء يرد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأشارت إلى أن المستشفيات الحكومية التي لن تدخل في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة، على أن يتم تطويرها، وتحديث الأجهزة الطبية بها، بهدف استمرارها في تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

حقيقة تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم صحة بيع أي أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها. وشددت على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية صالحة وآمنة تماماً للاستخدام، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُوضحةً أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل ألغت الدولة مجانية التعليم بالمدارس الحكومية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، في المدارس الحكومية ترشيداً للنفقات. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، أو تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.
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اكياس-دم

حقيقة دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد؟ الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء.. مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، وأن كل أكياس الدم المتوفرة بجميع المستشفيات وبنوك الدم المصرية آمنة تماماً وخالية من أي أمراض. وشددت وزارة الصحة على أن عملية دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته تخضع لرقابة صارمة، وإجراءات وقائية وفقًا للمعايير الصحية العالمية، ولا يسمح بدخولها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الوزراء: لا صحة لحظر استيراد الأدوية من الخارج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار وزارة الصحة قرارا بحظر استيراد الأدوية من الخارج. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أي قرار بشأن حظر استيراد الأدوية من الخارج، مُوضحةً أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج، ومٌشددةً على التزامها بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الأدوية وطرحها بكافة المستشفيات الحكومية والصيدليات.
مصطفى-مدبولي

حقيقة تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة خلال 5 أيام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية "باراسيتامول p500" بالصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناولها. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، ومُصرح بتداولها، مُشددة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.
عادل-الغضبان

حقيقة نقل تمثال «ديليسبس» إلى متحف قناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن نقل تمثال "ديليسبس" من محافظة بورسعيد إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع محافظة بورسعيد، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تمثال "ديليسبس" إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأشارت الوزارة إلى أن التمثال مازال موجودا في مكانه بترسانة بور فؤاد، وأنه لم يُنقل خارج نطاق المحافظة، مُشيرةً إلى أن تمثال "فرديناند ديليسبس" معلماً هاماً من معالم المحافظة وجزء من تاريخ المدينة وثقافتها.
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