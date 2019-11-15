الحكومة تنفي تسرب بقعة زيتية بمياه النيل في أسوان

تحرير:التحرير ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م

بقعة زيت في النيل - أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمحافظة أسوان. وأكدت أنه بمجرد تداول تلك الأنباء، قامت الوزارة بإرسال فريق من المختصين للمعاينة الميدانية وتمشيط مياه النيل بالكامل داخل المحافظة، ولم يتم رصد أي بقع زيتية في هذه المنطقة "كوم أمبو" أو أي مناطق أخرى داخل المحافظة، مُشددةً على جاهزية الوزارة بشكل مستمر لرصد واكتشاف أي بقع مُلوثة تظهر بطول مجرى نهر النيل والتعامل الفوري معها.

وأشارت الوزارة إلى إطلاقها حملة قومية لإنقاذ نهر النيل تستهدف إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، كأولوية للحفاظ على النهر باعتباره المصدر الأول لمياه الشرب والري في مصر، فضلاً عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حُسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه