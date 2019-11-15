سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الحكومة تنفي تسرب بقعة زيتية بمياه النيل في أسوان

تحرير:التحرير ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م
بقعة زيت في النيل - أرشيفية
بقعة زيت في النيل - أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمحافظة أسوان. وأكدت أنه بمجرد تداول تلك الأنباء، قامت الوزارة بإرسال فريق من المختصين للمعاينة الميدانية وتمشيط مياه النيل بالكامل داخل المحافظة، ولم يتم رصد أي بقع زيتية في هذه المنطقة "كوم أمبو" أو أي مناطق أخرى داخل المحافظة، مُشددةً على جاهزية الوزارة بشكل مستمر لرصد واكتشاف أي بقع مُلوثة تظهر بطول مجرى نهر النيل والتعامل الفوري معها.
وأشارت الوزارة إلى إطلاقها حملة قومية لإنقاذ نهر النيل تستهدف إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، كأولوية للحفاظ على النهر باعتباره المصدر الأول لمياه الشرب والري في مصر، فضلاً عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حُسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه
اقرأ المزيد
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: التطور الرقمي سرق براءة أطفالنا وأحلامهم

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن حقوق الطفل في الإسلام متنوعة ومحمية بعقوبات شرعية رادعة، وتمثل هذه الحقوق مقصدا مقدسا من مقاصد الإسلام، ومبررا من مبررات الشرائع الإلهية، ومنها تقديم الأم المسيحية أو اليهودية في حضانة طفلها على الأب المسلم في حالة الانفصال أو الطلاق، وكذلك حق الطفل على أبيه في أن يختار له اسما حسنا لا يعرضه للسخرية والاستهزاء، أو يضطره إلى الانطواء أو التوحد.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة.. الوزراء يرد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأشارت إلى أن المستشفيات الحكومية التي لن تدخل في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة، على أن يتم تطويرها، وتحديث الأجهزة الطبية بها، بهدف استمرارها في تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

حقيقة تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم صحة بيع أي أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها. وشددت على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية صالحة وآمنة تماماً للاستخدام، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُوضحةً أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل ألغت الدولة مجانية التعليم بالمدارس الحكومية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، في المدارس الحكومية ترشيداً للنفقات. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، أو تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-السيسى

السيسي يدعو بوتين وزعماء أفريقيا لمنتدى أسوان للسلام

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى "روسيا - إفريقيا"، اليوم الخميس، في مدينة سوتشي الروسية، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء وزعماء الدول الإفريقية للمشاركة في أعمال النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، كما دعاهم إلى الإسهام في مناقشات منتدى أسوان بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية. من جانبه أيد بوتين، إجراء منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية، المقرر عقده في ديسمبر في مصر.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

متحدث الحكومة: مدبولي لم ينم أمس.. وتفاجأنا بكمية الأمطار

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن محافظة القاهرة والمدن القديمة، لا تحتوي على شبكات مخصصة لتصريف مياه الأمطار، ما تسبب في تراكم المياه بالشوارع وتعطل حركة المرور، أمس الثلاثاء، مرجحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن يكون السبب في عدم تجهيز البنية التحتية لتلك المدن بشبكات تصريف الأمطار، هو أن "مناخ مصر وقت إنشائها كان جافا"، لافتا إلى أنها تختلف عن بالوعات الصرف الصحي، مضيفا أن السيول التي تحدث في مصر أحيانا، يكون سببها التغيرات المناخية.
مصطفى-مدبولي

غير مقبول.. الحكومة تبحث شكاوى فواتير الكهرباء والمياه والغاز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم انتظام القراءة.
أحمد-كمالى-نائب-وزير -لتخطيط

التخطيط: الحكومة تعمل على تحقيق المساواة في الفرص

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتأهيلها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تستهدف الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" المنعقد بمدينة الغردقة، والتي ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]