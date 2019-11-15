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هل ألغت الدولة مجانية التعليم بالمدارس الحكومية؟

تحرير:التحرير ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
طارق شوقي
طارق شوقي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، في المدارس الحكومية ترشيداً للنفقات. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، أو تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.
وأكدت الوزارة سعي الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير التعليم للجميع دون أي تفرقة وتحسين نوعية التعليم، لافتةً إلى قيامها بتطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الأهمية القصوى التي توليها
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: التطور الرقمي سرق براءة أطفالنا وأحلامهم

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن حقوق الطفل في الإسلام متنوعة ومحمية بعقوبات شرعية رادعة، وتمثل هذه الحقوق مقصدا مقدسا من مقاصد الإسلام، ومبررا من مبررات الشرائع الإلهية، ومنها تقديم الأم المسيحية أو اليهودية في حضانة طفلها على الأب المسلم في حالة الانفصال أو الطلاق، وكذلك حق الطفل على أبيه في أن يختار له اسما حسنا لا يعرضه للسخرية والاستهزاء، أو يضطره إلى الانطواء أو التوحد.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة.. الوزراء يرد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأشارت إلى أن المستشفيات الحكومية التي لن تدخل في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة، على أن يتم تطويرها، وتحديث الأجهزة الطبية بها، بهدف استمرارها في تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

حقيقة تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم صحة بيع أي أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها. وشددت على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية صالحة وآمنة تماماً للاستخدام، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُوضحةً أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين.
تسرب بقعة زيت في النيل بالأقصر (12)

الحكومة تنفي تسرب بقعة زيتية بمياه النيل في أسوان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمحافظة أسوان. وأكدت أنه بمجرد تداول تلك الأنباء، قامت الوزارة بإرسال فريق من المختصين للمعاينة الميدانية وتمشيط مياه النيل بالكامل داخل المحافظة، ولم يتم رصد أي بقع زيتية في هذه المنطقة "كوم أمبو" أو أي مناطق أخرى داخل المحافظة، مُشددةً على جاهزية الوزارة بشكل مستمر لرصد واكتشاف أي بقع مُلوثة تظهر بطول مجرى نهر النيل والتعامل الفوري معها.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل حذف الحكومة بيانات المعلمين المؤقتين ببوابة «التعليم»؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول قيام وزارة التربية والتعليم بحذف بيانات بعض المتقدمين كمعلمين مؤقتين من البوابة الإلكترونية للوزارة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً عدم صحة حذف أوراق أيٍ من المتقدمين على البوابة الإلكترونية الخاصة بتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (4)

تأجيل الدراسة في 5 محافظات بسبب الأمطار

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك فى إطار متابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات، واطمأن الوزير، من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار اليوم الجمعة بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها علي مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها.
مصطفى-مدبولي

غير مقبول.. الحكومة تبحث شكاوى فواتير الكهرباء والمياه والغاز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم انتظام القراءة.
أحمد-كمالى-نائب-وزير -لتخطيط

التخطيط: الحكومة تعمل على تحقيق المساواة في الفرص

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتأهيلها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تستهدف الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" المنعقد بمدينة الغردقة، والتي ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.
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