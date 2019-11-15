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صحف لبنان: حكومة تكنو - سياسية برئاسة «الصفدي» خلال أيام

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
رجحت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم أو بحلول يوم الإثنين المقبل كحد أقصى، بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وذلك بعد أن جرى التوافق على اسم الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، مرشحا توافقيا لرئاسة الحكومة المرتقبة والتي ستكون (تكنو – سياسية) أي مزيج ما بين السياسيين والتكنوقراط. وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، اختار اسم "الصفدي" من بين مجموعة أسماء تم استعراضها خلال اجتماعه مساء أمس مع وزير المالية علي حسن خليل والذي يشغل منصب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وحسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله.
وأشارت الصحف إلى أن اختيار الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة جاء على قاعدة توافق حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، مع سعد الحريري وبمباركة منه، إذا لم يكن هو الشخص الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.ونقلت الصحف عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" أن الحريري أراد أن يكون شريكا في تسهيل الأمور من خلال التوافق على
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قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

جرحى في تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أصيب فلسطينيان من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لحركة الجهاد في غزة، الجمعة، وذلك على الرغم اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه الخميس، بحسب سكاي نيوز عربية. وقالت مصادر طبية في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين تم نقلها إلى أحد المستشفيات في جنوبي غزة. وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في غزة بأن مقاتلات إسرائيلية أغارت عدة مرات على موقعين لحركة الجهاد في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، عقب إطلاق عدة قذائف صاروخية من القطاع على جنوبي إسرائيل، مساء الخميس. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة والمقاتلة، بنحو 9 غارات موقعا غربي رفح، وآخر في خان يونس بـ5 غارات.
مظاهرات-الجزائر

الأحد المقبل.. انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجزائر

تنطلق يوم الأحد المقبل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالجزائر والمقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها 5 مرشحون. والمرشحون الخمسة هم: «عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل».
راشد الغنوشي

بعد التوافق الأخير.. الغنوشي من المنفى لقبة البرلمان

حَول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس وجهته من رئاسة الحكومة المقبلة إلى رئاسة البرلمان التونسي، بعد انتخابه رئيسا للبرلمان لخمس سنوات مقبلة بـ123 صوتا من أصل 217، بعد دعم حركة "قلب تونس" له. وترقب التوانسة رئيس البرلمان الجديد وسط التوقعات الأولية التي أشارت إلى أن حظوظ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في الفوز بهذا المنصب، والتي أصبحت واقعية، بعد مفاوضات الساعات الأخيرة، التي أفضت إلى توافق غير منتظر بين حزب "حركة النهضة" (52 مقعدًا) وحزب "قلب تونس" (38) ومعهما كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 مقعدا).
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

هل تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

"الحزام الأسود" عملية عسكرية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ يومين، والتي بدأت باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا. وتوالى بعدها العديد من الغارات التي سقط خلالها عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب. واستشهد 34 فلسطينيًّا ثلثهم على الأقل من المدنيين في حين تسببت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء فلسطينيون في إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل. وظلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال الأخير.
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المظاهرات- في- لبنان (8)

البطريرك الماروني يتضامن مع الاحتجاجات اللبنانية

أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان، اليوم الأربعاء، ودعا لتشكيل حكومة لبنانية جديدة. وأعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه "لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة"، مؤكدا: "نحن لا نستطيع أن نخيب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسوف نتدارس الأفكار سويا من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين".
المظاهرات- في- لبنان (7)

وسط استمرار الحراك.. اللبنانيون يؤسسون لمرحلة جديدة

لا يزال مئات الآلاف يتدفقون على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، حيث انطلقت الاحتجاجات منذ أسبوع ومستمرة حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة لبنان برئاسة سعد الحريري. وتتفجر الاحتجاجات بعيدا عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي يوما تلو الآخر منذ الخميس الماضي للتعبير عن معاناةٍ عمرُها سنوات تنصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يوميات هذا الشعب.
صحف-سودانية

صحف عربية: جرائم الحرب تلاحق أردوغان

تنوعت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة ورد مصر، كما أطلعتنا الصحف على تسبب الأمطار التي شهدتها مصر في تعطيل المدارس، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. نبدأ من إثيوبيا حيث كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تحذير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة محل الخلاف مع مصر، فإن بلاده ستحشد الملايين من الأشخاص، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن المفاوضات وحدها هي القادرة على حل جمود الموقف الحالي.
المظاهرات- في- لبنان (7)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة جراء إغلاق الطرق في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، تعليق الدراسة في عموم البلاد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك جراء الاستمرار في إغلاق الطرق الناجم عن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان. وكان وزير التعليم قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا باستئناف العملية الدراسية بصورة طبيعية واعتيادية اعتبارا من صباح الغد، مؤكدا أن هذا القرار لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية التي تشهدها البلاد.
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