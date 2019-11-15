صحف لبنان: حكومة تكنو - سياسية برئاسة «الصفدي» خلال أيام

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

احتجاجات لبنان

رجحت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم أو بحلول يوم الإثنين المقبل كحد أقصى، بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وذلك بعد أن جرى التوافق على اسم الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، مرشحا توافقيا لرئاسة الحكومة المرتقبة والتي ستكون (تكنو – سياسية) أي مزيج ما بين السياسيين والتكنوقراط. وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، اختار اسم "الصفدي" من بين مجموعة أسماء تم استعراضها خلال اجتماعه مساء أمس مع وزير المالية علي حسن خليل والذي يشغل منصب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وحسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله.

وأشارت الصحف إلى أن اختيار الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة جاء على قاعدة توافق حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، مع سعد الحريري وبمباركة منه، إذا لم يكن هو الشخص الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.ونقلت الصحف عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" أن الحريري أراد أن يكون شريكا في تسهيل الأمور من خلال التوافق على