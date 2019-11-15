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تشيلي تعلن إجراء استفتاء على تغيير الدستور

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
تشيلي
تشيلي
أعلنت تشيلي اليوم الجمعة، أنها ستقوم بإجراء استفتاء العام المقبل من أجل تغيير دستور البلاد والذي يعد المطلب الرئيسي للمتظاهرين عقب نحو شهر من الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في تشيلي على نطاق واسع. وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أن مشرعين في المؤتمر الوطني لتشيلي اتفقوا على إجراء الاستفتاء في شهر أبريل عام 2020 عقب ساعات من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. وقال وزير الداخلية التشيلي جونزالو بلوميل إن هذا الاتفاق يعد خطوة تاريخية وأساسية من أجل البدء في وضع ميثاق اجتماعي جديد والذي سيكون للمواطن فيه دور قيادي.
واشتعلت موجة الغضب الشهر الماضي عندما أدى ارتفاع طفيف نسبيا وأقل من 4% في أسعار مترو الأنفاق إلى احتجاج الطلاب بقوة، حيث أشعل المتظاهرون النار في محطات المترو والحافلات والمباني الشاهقة.وتصاعدت حدة التظاهرات مع مطالب واسعة النطاق لإدخال تحسينات على التعليم والرعاية الصحية والأجور وانتشرت في جميع أنحاء
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حقيقة مد فترة البرلمان لأكثر من 5 سنوات.. متحدث «النواب» يرد

نفى المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله ما تردد إعلاميا بشأن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق. وقال حسب الله فى بيان اليوم الأربعاء، إن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا للدستور، وستتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده. وأضاف أنه سيتم استمرار المجلس حتى نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.
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