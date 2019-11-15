تشيلي تعلن إجراء استفتاء على تغيير الدستور

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

تشيلي

أعلنت تشيلي اليوم الجمعة، أنها ستقوم بإجراء استفتاء العام المقبل من أجل تغيير دستور البلاد والذي يعد المطلب الرئيسي للمتظاهرين عقب نحو شهر من الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في تشيلي على نطاق واسع. وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أن مشرعين في المؤتمر الوطني لتشيلي اتفقوا على إجراء الاستفتاء في شهر أبريل عام 2020 عقب ساعات من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. وقال وزير الداخلية التشيلي جونزالو بلوميل إن هذا الاتفاق يعد خطوة تاريخية وأساسية من أجل البدء في وضع ميثاق اجتماعي جديد والذي سيكون للمواطن فيه دور قيادي.

واشتعلت موجة الغضب الشهر الماضي عندما أدى ارتفاع طفيف نسبيا وأقل من 4% في أسعار مترو الأنفاق إلى احتجاج الطلاب بقوة، حيث أشعل المتظاهرون النار في محطات المترو والحافلات والمباني الشاهقة.وتصاعدت حدة التظاهرات مع مطالب واسعة النطاق لإدخال تحسينات على التعليم والرعاية الصحية والأجور وانتشرت في جميع أنحاء