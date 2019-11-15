مدرب الزمالك يعدد مكاسب سباعية الأميرية

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

الزمالك

يرى عصام مرعي، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لقاء الأميرية الودي الذي انتهى بفوز الأبيض (7- 1)، يعد تجربة طيبة استعدادا للمرحلة المقبلة، ضمن البرنامج الخاص باللقاءات الودية استعدادا للعودة إلى المنافسات المحلية وبداية مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. وقال مرعي إن الفريق قدم مستوى وأداءً طيبا، وحقق مكاسب كبيرة من هذا اللقاء بغض النظر عن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، وأشار إلى أن هدف الجهاز الفني هو تنفيذ أمور فنية وخططية معينة وهو الغرض الرئيس من اللقاء الودي.

وواصل مدرب عام الزمالك: "نسعى للاستفادة بأقصى درجة من مثل هذه المباريات الودية استعدادا للظهور بأفضل شكل ممكن عقب استئناف المسابقات التي نشارك بها". وأضاف عصام مرعي: "قمنا بالاطمئنان علي محمد عبد الشافي عقب مشاركته بالشوط الثاني بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن نزلة برد شديدة". وتابع