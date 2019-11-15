بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة.. الوزراء يرد

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

مدبولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأشارت إلى أن المستشفيات الحكومية التي لن تدخل في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة، على أن يتم تطويرها، وتحديث الأجهزة الطبية بها، بهدف استمرارها في تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم بالفعل البدء في أعمال التطوير كمرحلة أولى بـ162 وحدة ومركز صحة أسرة بالمحافظات الخمس للمرحلة الأولى لتشغيل المنظومة، وجار إعداد 7 مستشفيات في الأقصر، و8 مستشفيات في الإسماعيلية، و7 مستشفيات في جنوب سيناء، و5 مستشفيات في السويس، و7 مستشفيات في أسوان لانضمامها لمنظومة التأمين