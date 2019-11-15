جريمة

سقوط عصابة المشاغبين الخمسة لسرقة أبراج الكهرباء

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
أبراج الكهرباء
أبراج الكهرباء
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بحدوث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالٍ خط "بنى سويف- شرق الكريمات" بدائرة المركز دون حدوث سرقة أو قطع للتيار الكهربائى، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء للوقوف على ملابسات الواقعة.
أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم سبعة أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط خمسة من مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها بدافع السرقة وأنهم اتفقوا مع المتهمين الهاربين بتقطيع البرج إلى أجزاء وبيعه لتجار الخردة، وتوجهوا إلى مكان البرج مستقلين "تروسيكل" وبحوزتهم
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سلاح-ومخدرات (6)

ضبط أسلحة نارية وذخيرة بمنزل شقيقين في الجيزة

حفاظًا على أمن الوطن من العابثين به، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون ومع توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بوضع خطة للقطاع لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخصوصًا جرائم محرزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها اتجار مزراعين اثنين في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأنهما يتخذان مسكنهما بدائرة المركز وكرا لنشاطهما.
هيروين

بالقرب من مسكنه.. كمين أوسيم يبدد أحلام تاجر هيروين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وفي ضوء خطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر بكل أنواعهم، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع. م" 39 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه غير المشروع.
جثة

شك قاتل وفيديو فاضح.. كواليس جريمة شرف في الجيزة

شك قاتل وزنا محارم وأخ قاتل وزوجة من جهنم، تلخص هذه الكلمات جريمة قتل مؤسفة شهدتها محافظة الجيزة وتحديدا مركز منشأة القناطر، إذ هشم نقاش رأس شقيقه الأكبر بشاكوش ودفن جثته أسفل سلم العقار سكنهما؛ لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، وذلك بعد حضور "هند. س" 17 سنة ربة منزل، ديوان قسم شرطة منشأة القناطر، يوم الأحد الماضي، وأبلغت عن غياب والدها (50 سنة تاجر) مقيم بالعنوان ذاته، منذ يوم الجمعة الماضية، وذلك عقب حدوث مشاجرة بينه وبين عمها "عبدالسلام. ع" 39 سنة نقاش، مقيم بالعنوان ذاته، وأنها تشتبه فى غياب والدها جنائيًّا.
وزيرة -الصحة -ومحافظ -بنى -سويف (5)

150 تلميذا وتحليل الوجبات.. تفاصيل حالات التسمم في بني سويف

اطمأنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، على الحالة الصحية لتلاميذ بني سويف، المشتبه في إصابته بالتسمم، بعد شكوتهم من مغص معوى وإسهال وقئ، ونقلهم إلى مستشفيات الفشن وببا وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وراجعت الوزيرة أوجه الرعاية الطبية المقدمة للتلاميذ وتبادلت الحديث معهم وأولياء أومورهم، وأكد مسؤولو الصحة بالمحافظة، خروج كل الحالات المحولة لمستشفى بني سويف، ومستشفى ببا باستثناء حالتين جاري عمل الفحوصات اللازمة لهم تمهيدا لخروجهم مساء اليوم، فيما تبقت 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي، سيخرجون جميعا خلال ساعتين، بعد الإطمئنان على وضعهم الصحي.
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اسمدة

ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بكرداسة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إنشاء تاجر مستلزمات زراعية مصنعا بدون ترخيص بناحية أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة؛ لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه فى حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.
ذهب (2)

«كنت فاكراه سندي».. مأساة فتاة سرقها خطيبها السابق

اتهمت فتاة خطيبها السابق بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها التى من بينها "الشبكة" التى قدمها إليها داخل شقتها بمنطقة الهرم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.
حادثة-توك-توك

عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
دار-الهضبة-للطب-النفسى-وعلاج-الادمان (2)

الداخلية تداهم «مصحات الموت» في أبو النمرس

حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارتي الصحة والداخلية استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، ووجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة المركز وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة المعنية.
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