سقوط عصابة المشاغبين الخمسة لسرقة أبراج الكهرباء

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

أبراج الكهرباء

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بحدوث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالٍ خط "بنى سويف- شرق الكريمات" بدائرة المركز دون حدوث سرقة أو قطع للتيار الكهربائى، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء للوقوف على ملابسات الواقعة.

أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم سبعة أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط خمسة من مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها بدافع السرقة وأنهم اتفقوا مع المتهمين الهاربين بتقطيع البرج إلى أجزاء وبيعه لتجار الخردة، وتوجهوا إلى مكان البرج مستقلين "تروسيكل" وبحوزتهم