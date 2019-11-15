مغالاة دورتموند تبعد سانشو عن ليفربول

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

جادون سانشو

من المنتظر أن تواجه الأندية الراغبة في التعاقد مع الموهبة الإنجليزية جادون سانشو، صعوبات كبيرة للظفر بخدمات مهاجم بوروسيا دوتموند الألماني، وظهرت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد بانضمام ليفربول للأندية الراغبة في الفوز بخدمات اللاعب صاحب الـ19 عامًا، والذي ينتهي عقده مع دورتموند في صيف عام 2022، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت بيلد"، فإن دورتموند لن يتخلى عن الدولي الإنجليزي بمقابل مادي أقل من 140 مليون يورو، وأفادت الصحيفة بأن سانشو قرر الرحيل عن ملعب سيجنال إيدونا بارك في أقرب وقت ممكن، حيث لا ينوي الانتظار لأكثر من الصيف القادم.

وجذب سانشو أنظار يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذي سبق له الاعتراف برغبته في جلب اللاعب قبل عامين إلى ملعب أنفيلد، حينما كان ناشئًا في مانشستر سيتي، إلا أن امتناع الأندية الإنجليزية عن بيع لاعبيها لبعضها حال دون ذلك. ويأمل المدرب الألماني في استغلال مكانته وعلاقته بمسؤولي دورتموند، لترجيح كفة ليفربول في