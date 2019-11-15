ضبط أسلحة نارية وذخيرة بمنزل شقيقين في الجيزة

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

أسلحة نارية

حفاظًا على أمن الوطن من العابثين به، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون ومع توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بوضع خطة للقطاع لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخصوصًا جرائم محرزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها اتجار مزراعين اثنين في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأنهما يتخذان مسكنهما بدائرة المركز وكرا لنشاطهما.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، توصلت إلى أن كلا من: "عادل. س. خ. ع" 32 سنة فلاح، وشقيقه "علي" 27 سنة فلاح، يزاولان نشاطًا إجراميًّا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما



جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، توصلت إلى أن كلا من:

"عادل. س. خ. ع" 32 سنة فلاح، وشقيقه "علي" 27 سنة فلاح، يزاولان نشاطًا إجراميًّا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما بندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم، طبنجة معدلة عيار 8,5 مم، فرد خرطوش بروحين عيار 12 مم، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم، و50 طلقة مختلفة الأعيرة.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



